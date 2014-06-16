《焦点》欧洲央行宽松政策引爆新兴市场欧元融资潮

**追求新的高收益债**

另一方面，投资者对这类债券需求很旺。本质上倾向于欧洲资产的欧洲基金经理人，最近这阵子已经面临欧元区资产收益低到让人气馁的情况。

特别是欧洲南部二线国家债券收益率，已经跌至纪录低位或多年低位。当年勉强免于纾困的西班牙，如今债券收益率已经比美国低。

Ahmed说，许多欧洲基金因规定而必须投资欧元债券；此外，养老基金因必须平衡资产及债务，无法容许严重的汇率错配。

“这类(新兴市场欧元)债券有固定需求。有投资者会说‘我不想承担汇率风险，但我想要额外收益。’”他说。

摩洛哥3.8%的债券收益率也许看似不高，但摩洛哥拥有BBB-的债信评级，仅比西班牙低一个级距，而西班牙10年期债券收益率只有2.6%。

因此，当Etisalat发行的24亿欧元双档债券，吸引到80亿欧元的认购就不足为奇了，最后高达80%由欧洲投资人认购。Etisalat的12年期欧元债券定价为互换利率中价(mid-swap)加码110个基点。

根据汤森路透旗下IFR数据，连俄罗斯Alfa Bank发行的3.50亿欧元债券，都吸引了13亿欧元的认购。这是三个月内第一档俄罗斯企业发行的债券。

汇丰的Mercier说，基于汇率考量，欧洲投资人向来不会大举投入美元计价的新兴市场债。但许多人把这波欧元新债视为多元化投资的机会，印尼等地位较高的新兴市场，也在这波欧元新债发行之列。

“他们喜欢买这些新面孔，”他说。“债券投资人通常不喜欢建立汇率部位。”