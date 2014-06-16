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亚洲 | 2014年 6月 16日 星期一 10:42 BJT

香港已公布经济指标--2014/6/16

时间                    经济指标            按年%         前月（季）按年%   上年同月（季）按年
                                                                                 %
  2014年4月           零售销售值                 -9.8              -1.5               +20.7
  2014年4月           零售销售量                 -9.5              -2.5               +19.4
  2014年4月           综合消费物价指数(CPI)      +3.7              +3.9                +4.0
  2014年4月           甲类消费物价指数(CPI       +3.9              +4.3                +4.7
                      A)                                                         
  2014年第一季        本地生产总值(GDP)          +2.5              +2.9                +2.9
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                                              14年2月-4月%      14年1月-3月%        13年2-4月%     
                                                                                 
                      失业率                       3.1              3.1               3.5 
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                      （以下以10亿港元为单        当月             前月              上年同期
                      位）                                                       
  2014年4月           贸易赤字／盈余            -55.29            -50.37              -42.7
    注: *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........
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