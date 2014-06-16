《分析》欧股涨势缺少后劲，空头卷土重来

**空头袭来**

目前，投资者对欧股看空押注的整体水平仍然不高，说明全球央行的宽松货币政策、以及欧元区经济复苏迹象正支撑人气。

上周，欧洲央行下调利率至纪录低点，并出台措施向低迷的经济注入更多资金。

不过，尽管这些政策料对经济产生正面影响，但投资者押注个股表现存在足够差异，从而能够选择性地进行看空押注，而无需担心市场再次劲扬。

据Markit的数据，部分最成功的做空交易是对阿尔卡特-朗讯的押注。该公司是被做空最多的欧洲个股之一，有大约12%的股份遭借出。

今年迄今，该公司股价累计下挫11%，而法国股市CAC 40指数 同期上扬6%。据路透计算，该股空头今年以来账面总盈利约达1.2亿欧元(1.6亿美元)。

对冲基金Susquehanna等机构持有大量阿尔卡特空头仓位。据法国市场监管部门的文件，Susquehanna近期把对该公司的空头仓位从5月底的0.6%增加到0.9%。但目前无法立即联系到Susquehanna高管予以置评。

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