《分析》英国央行2014年升息可能性昭然若揭，但没那么笃定

“这个讲话并没有明确给出转变的理由，”摩根大通的Allan Monks在给客户的报告中指出。“感觉好像英国央行的核心信息与数据有些割裂，与卡尼所言的决议‘将端视数据表现而定’形成对比。”

卡尼表示，英国央行将观察就业市场、产能利用率以及物价指标来判断经济中产能闲置程度，他并指出，无法直接观察到经济供应能力。

分析师认为，卡尼内心发生变化的一个可能原因是，有一位或者更多MPC成员可能投票支持在6月会议升息，这一投票结果将于周三公布。

对于观察英国央行利率设定的人士而言，更复杂的是，九位MPC委员中将有三位在6-8月间换人，将有利率观点不明的新委员进入。

卡尼在加拿大央行时的表现也明确反映，如果他有这样的想法，也可能很快改弦更张。

2010年4月，时任加拿大央行总裁的卡尼表示，由于加拿大经济当年增速料为3.7%，因此降低货币刺激力度看来是适宜的。而3.7%的增速仅略快于今年英国央行对本国经济增速为3.4%的预估。