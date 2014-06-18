《热点聚焦》督查组检查在即，中国政府部门忙表功稳增长有作为

* 总理怒斥官员不作为，并派督查组检查政策落实情况

* 宏调职能部门忙于表功，财政支出提速央行定向放水加快

* 位高权重的发改委亦将政府核准目录修订提前一年

* 政府职能部门工作到底是应付检查还是真放权引质疑

作者 沈燕

路透北京6月18日 - 在中国总理李克强怒斥官员不作为“尸位素餐”，并明确要派中央督查组检查稳增长简政放权落实情况后，中国政府部门--尤其是涉及宏观调控的职能部门正在悄然出现新变化。

无论是央行两个月内再度定向降准，还是财政部一反常态一年来首次公布5月单月财政支出增幅高达24.6%，以及国家发改委表态要提前一年修订政府批准投资目录，近期政府部门落实稳增长政策均明显提速，但同时也引发了疑似表功应对将于下周开始的中央督查组检查的质疑。

“中国有句老话，会做的不如会说的。眼下尤其如此，经济下行压力大谁更着急？反正现在对地方政府的考核不唯GDP至上，加之反腐让官场人人自危，官场的消极懈怠自然就多了。”一位不愿具名的官员称。

在近日被部分媒体报导“央行叫停平安银行交易所信贷资产证券化项目”一事后，中国央行周二晚间立刻表态：今后信贷资产证券化产品由银行自主发行，包括发行的窗口与时机选择，毋须进行行政审批。

央行并强调，鉴于信贷资产证券化涉及货币政策实施与金融市场的协调发展与稳定，应事前报告，这与自主发行并不矛盾。

一方面要体现正在落实简政放权，另一方面又要求事前报告，类似模糊的表述不禁令人疑惑：管与放的界限到底在哪？而这也正是市场对稳增长简政放权政策落实的关注所在。

上述不具名官员就提到，仅一项国务院出台的扶持外贸政策，相关不相关的部委都急急出来发文表态，真正落实多少谁知道？检查政策落实不应该只听执行部门一家汇报，更要听听相关企业反馈，看看民意对政策落实的满意度。

商务部发言人也在最近一次新闻发布会上坦承，尽管中国此前也出台过诸多扶持外贸的政策，但很多都落实不力。今年的扶持政策重点就是要落实，这也是商务部下半年的重点工作。

本月初国务院发布通知，将派出八个督察组，对各个部委和地方政府稳增长、促改革、调结构、惠民生的政策执行情况进行督察。其中，四个督查组分别负责督查国务院有关部门、单位，另四个督查组则分别负责督查部分省（区、市），督查工作预计会在本月25日开始。

以下为近期部分中国宏观调控职能部门主要举措一览：

发改委：将原本2015年修订的政府核准投资目录提前，力争今年9月上报。

财政部：自去年下半年起，财政部网站发布的月度财政收支数据中，均未提供当月支出数据，仅发布1至当月的累计支出。而本次发布5月财政支出，为过去11个月来首见。

中国央行：不到二个月时间两次定向降准，并在其微博上明确，此次定向降准的范围是符合审慎经营要求，且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。