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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 10:02 BJT

中国数据：5月实际使用外资86亿美元，同比下降6.7%--商务部

路透北京6月17日 - 中国商务部周二公布，5月单月实际使用外资（FDI）86亿美元，同比下降6.7%。2014年1-5月实际使用外资489.1亿美元，同比增长2.8%。

商务部新闻稿并显示，中国1-5月累计实现对外非金融类直接投资308.1亿美元，同比下降10.2%。

此前数据显示，1-4月中国实际使用外资(FDI)403亿美元，同比增长5.0%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:

2014年 金额 同比

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

2013年

12月 120.8 3.3

11月 85 2.4

10月 84.2 1.24

9月 88.4 4.88

8月 83.8 0.62

7月 94.1 24.1

6月 143.9 20.12

5月 92.6 0.29

4月 84.4 0.4

3月 124.2 5.65

2月 82.1 6.32

1月 92.7 -7.3

2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资 者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完） (发稿 沈燕 撰写 李贺; 审校 黄凯)
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