中国数据：5月实际使用外资86亿美元，同比下降6.7%--商务部

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京6月17日 - 中国商务部周二公布，5月单月实际使用外资（FDI）86亿美元，同比下降6.7%。2014年1-5月实际使用外资489.1亿美元，同比增长2.8%。
商务部新闻稿并显示，中国1-5月累计实现对外非金融类直接投资308.1亿美元，同比下降10.2%。
此前数据显示，1-4月中国实际使用外资(FDI)403亿美元，同比增长5.0%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:
2014年 金额 同比
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
2013年
12月 120.8 3.3
11月 85 2.4
10月 84.2 1.24
9月 88.4 4.88
8月 83.8 0.62
7月 94.1 24.1
6月 143.9 20.12
5月 92.6 0.29
4月 84.4 0.4
3月 124.2 5.65
2月 82.1 6.32
1月 92.7 -7.3
2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资 者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完） (发稿 沈燕 撰写 李贺; 审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。