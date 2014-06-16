中国金融：中国央行批准兴业银行、招商银行定向降准0.5个百分点

路透北京/香港6月16日 - 市场此前普遍预期中国央行周一实施的定向降准可覆盖大约2/3的城商行、80%的非县域农商行和90%的非县域农合作社，但实际上，包括兴业银行和招商银行在内的数家股份制商业银行，亦在此次定向降准之列。

兴业银行 办公室有关负责人周一对路透表示，该行此前向中国人民银行福州中心支行申请降准0.5个百分点，并已于上周五获得批准。

三位消息人士称，招商银行 亦获得央行批复，称该行符合此次定向降准要求，允许降准0.5个百分点。

“此次定向降准由各银行根据自身贷款投向情况，向总行所在地的人民银行中心支行提出定向降准申请。”一位了解情况的银行业人士称。

另据一位知情人士透露，民生银行 亦向央行提出了定向降准申请，应也在此次被定向降准之列。民生银行对路透表示正在核实相关情况。

中国央行尚未对上述消息置评。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行上周一宣布下调符合条件的商业银行存准，从周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。（完）