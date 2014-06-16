中国货币市场：主要回购利率持稳，跨季末资金实际成交价略升

路透上海6月16日 - 中国银行间资金市场周一主要质押式回购 加权利率持稳。今日央行定向降准资金释放，支撑流动性维持宽松格局，隔夜及七天品种供给均颇为充裕。
市场人士并指出，跨季末资金价格实际略有抬升，虽然场内21天期回购的最新加权均价明显下滑，但因供给一般，实际成交价格多需加点，较上周五收盘略涨。
“资金还是蛮宽松的，就是跨季的供给，除了国开(行)以外，其它大行都一般吧。”上海一商业银行交易员称。
上海另一商业银行交易员则提到，目前跨季的21天期回购线下价格约在5.7%附近，线上5.0%左右，“4.5%左右能借到的也就是国开了，但国开你也得先有他们的授信。”
21天质押式回购最新加权利率 报4.5244%，较上交易日跌50bp不到。
中国央行从周一起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。
北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6089 2.6117 -0.28
七天 3.0133 3.0474 -3.41
14天 3.2119 3.2318 -1.99
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.7500 3.0450 +70.50
七天 4.0000 3.0200 +98.00
14天 4.4000 3.6050 +79.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6000 2.6300 -3.00
七天 3.0400 3.0800 -4.00
14天 3.2700 3.2690 +0.10
Shibor
其中:隔夜 2.6000 2.6000 +0.00
七天 3.0060 3.0400 -3.40
三个月 4.7777 4.7794 -0.17
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)