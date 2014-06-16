版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 16日 星期一 12:32 BJT

澳元汇率：汇率偏高，可能会自目前下跌--澳洲央行助理总裁肯特

肯特称，难以预测澳元何时下跌。

澳元兑美元 上周涨至两个月最高位0.9438美元。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐