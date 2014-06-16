更新版 2-中国金融：定向宽松力度大增，央行称国有及股份制银行均在降准范围内

* 数家全国性股份制商业银行均被定向降准

* 央行称范围包括国有商业银行等多类机构

* 加总的定向宽松已与实质的总量宽松无异

* 小微贷款各行口径不一，部分银行与央行主动沟通后达标

* 针对小微的贴现票据亦被计入贷款额 (新增央行评论及招商银行公告)

路透北京/香港6月16日 - 中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。

央行稍晚则在微博上明确，此次定向降准的范围是符合审慎经营要求，且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。央行并强调定向降准的范围并没有扩大。

“加总的定向宽松已与实质的总量宽松无异！”北京一券商的首席宏观分析师说。

兴业银行 办公室有关负责人周一对路透表示，该行此前向中国人民银行福州中心支行申请降准0.5个百分点，并已于上周五获得批准；民生银行 亦表示，该行符合央行要求，并接到定向降准通知；宁波银行 确认同样已被央行定向降准。

招商银行 今日亦发布公告称，该行日前收到中国人民银行深圳市中心支行《关于定向降低部分金融机构存款准备金率的通知》，自6月16日起降低该行人民币存款准备金率0.5个百分点。

三位消息人士此前对路透称，招商银行已获得央行批复，称该行符合此次定向降准要求，允许定向降准。

市场此前普遍认为中国央行是次实施的定向降准可覆盖大约2/3的城商行、80%的非县域农商行和90%的非县域农合作社。而政策惠及全国性的股份制商业银行乃至国有大行，本不在市场预期之中。

继今年4月对符合要求的县域农村商业银行和合作银行实施第一次定向降准后，为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行上周一宣布从6月16日起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

**累积释放基础货币已达约2,000亿**

按照央行上周一的新闻稿，本次定向降准条件之一是“上年新增小微贷款占全部新增贷款比例超过50%，且上年末小微贷款余额占全部贷款余额比例超过30%。”

“按照此次确定的小微企业标准，很多银行的放贷情况都符合要求。”广发证券银行业分析师沐华说。

她认为，除了民生、兴业、招商银行外，华夏银行 获批定向降准的可能性亦较高。而包括宁波银行在内，北京银行 和南京银行 这三家已经上市的城商行，应都可满足定向降准的标准。

一家城商行的部门负责人表示，这一次实际上有些银行是把针对小微的贴现票据也计入了贷款，否则很难有这么多银行符合上述条件。

中金最新发布的报告亦称，小微贷款各行口径不一，部分银行与央行主动沟通，调整后在统一小微贷款口径下，民生和兴业满足此次降准要求。

“此次定向降准由各银行根据自身贷款投向情况，向总行所在地的人民银行中心支行提出定向降准申请。”一位了解情况的银行业人士称。

平安银行 有关人士就表示，看到路透发出的新闻后，该行亦于周一向央行提交了定向降准的申请。

银河证券固定收益部分析师黄斌辉表示，下半年央行可能通过这种银行主动申请的方式投放流动性，代替央行主动操作，同时以此影响二级市场的预期。根据目前确认的几家银行，预计本次释放的流动性约500亿元人民币，对市场的影响不会太大。

海通证券最新发布的报告测算，目前各次定向降准累积释放基础货币已达约2,000亿元。“央行定向宽松力度加大，意味着稳增长仍为主基调，货币政策尺度或继续扩大，转向全面降准降息可能性增加。”