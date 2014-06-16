《热点透视》卡尼政策立场大转向，却拿市场作幌子

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 郑茵

路透伦敦6月13日 - 英国央行总裁卡尼警告说，升息时间可能比市场预期的要早，让市场大吃一惊，。投资者一直按照卡尼给出的指引亦步亦趋，现在说他们理解有误，不免有点过份。

交易员目前相信，英国央行政策利率上调的最晚时间是年底，而不是明年第一季。在此之前，他们原本是习惯卡尼对货币宽松预期大泼冷水，而不是搧风加温。市场所受到的撼动，明显反映在英镑贸易加权指数触及五年半高点，英国房屋建筑商股价下滑。

今年稍早，由于失业率下降速度快于他原先的预期，卡尼放弃了失业率与货币政策直接挂钩的路线。一直到不久之前，英国央行都还在强调，将采用所谓宏观审慎杠杆工具，抑制不断攀升的房价通胀。但现在卡尼却说，这些“并不能取代”之前被称作“钝性工具”的加息。

我们不清楚卡尼为什么要改变口风。有可能出于政治方面原因。英国央行虽具有独立性，恐怕也不愿意赶在2015年5月大选临近或之后不久升息。既然经济成长形势不错，人们也许会觉得稍微早点升息总比太晚要好。也有一种可能，卡尼试图对外界表明，货币政策委员会(MPC)经历成员的变动，立场倾向也出现转变。又或者他在玩欧洲央行总裁德拉吉那一套，想看看口头干预会不会在一段时间内很管用。

这个U型转弯不比英国数据更令人困惑。决策者面临相互矛盾的经济信号，薪资增长低迷，但就业强劲上升。也有理由不完全依赖未经试验的宏观审慎工具来解决经济稳定面临的威胁。例如，欧思邦授权英国央行金融政策委员会，限制抵押贷款相对于收入和地产价值的比例。这些措施与政府促进这类借款活动的政策相背。这就好像是欧思邦请求FPC阻止自己做傻事。这么做需要勇气。

卡尼有点口无遮拦地指责市场理解有误。不论如何他总是能够顺利脱身--也许是因为市场别无选择，只能听他的。(完)