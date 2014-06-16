《交易视点》中国基本面喜忧参半，债市收益率若回调适当加仓--中信证券

路透北京6月16日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，5月经济数据呈现企稳迹象，但受房地产销售和投资拖累，社会融资环比增速仍在下滑，经济反弹力度偏弱。鉴于去年三季度经济环比增速较高，政策仍需放松以支撑经济相对平稳。

对交易型机构而言，半年末流动性或对市场形成一定压力，建议持仓观望，并把握收益率回调的机会适当加仓；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**信贷规模超预期，社融环比增速仍在下滑**

5月份货币条件呈现一些积极变化，信贷和M2环比增速出现企稳，社融同比增速也结束了持续下跌的趋势，这将在一定程度上支持实体经济企稳。

但同时，社融的环比增速仍在下滑，M2的回升力度明显弱于去年三季度，经济因此也回升乏力，未来货币政策仍需进一步宽松。

**基本面喜忧参半**

5月份工业增加值同比增速较4月份小幅上行0.1个百分点至8.8%，略低于我们8.9%的预期。根据统计局公布的数据，5月份工业增加值的环比折年率为8.9%，我们计算的季调后环比折年率位于9%。

结合企稳的中采和汇丰PMI指数，我们倾向认为经济在短期内企稳甚至小幅改善，但螺纹钢价格再次探底、发电量环比增速仍然偏低，经济回升的力度明显弱于去年三季度。

需求面，5月房地产投资增速较4月进一步下滑5个百分点至10.5%；表现突出的是基建投资，当月同比增速从4月份20.8%明显反弹至28.0%，两者相互抵消，固定资产投资增速维持在4月份的偏低水平。

根据目前的房地产数据，今年的房地产投资增速恐怕将在14%以下，因此，未来基建投资仍需保持高速增长。

**通胀短期无忧**

受猪肉价格触底反弹影响，5月份食品价格超季节性上涨0.2%，加上翘尾因素回升0.6个百分点，5月份CPI同比增速从4月份1.8%回升至2.5%，基本符合我们的预期。

短期内猪肉价格反弹的幅度和持续性有限，CPI同比上涨压力也有限，6月份CPI同比有望与5月份基本持平。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，5月份经济呈现企稳迹象，但是受房地产销售和投资拖累，固定资产投资仍然低迷，由于社会融资的环比增速仍在下滑，内需难言企稳、经济反弹力度偏弱。

受猪肉价格反弹与翘尾因素回升影响，5月份CPI回升至2.5%，短期内猪肉价格反弹的幅度和持续性有限，CPI暂时并非市场关注的重点。

考虑到去年三季度经济的环比增速较高，政策仍需进一步放松以支撑经济相对平稳的运行。

在基本面趋弱的情况下，央行的公开市场操作仍将维持温和，考虑到半年末因素对流动性的可能冲击，加上后两周公开市场的到期量明显缩减，央行的正回购也有望明显缩量甚至停止。

整体来看，如果7天回购利率均值能稳定在3.2%附近，10年国债3.9%和10年金融债4.8%是相对合理的位置。

对交易型机构而言，半年末的流动性或对市场形成一定压力，建议持仓观望，并把握收益率回调的机会适当加仓；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)