新债招标：中国进出口行一年债收益率4.1341%，两年4.45%--业内人士

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为1.84倍和2.22倍。

上述两期债为进出口行今年第37期和38期金融债，招标上限均为60亿元；此外，每期还分别将追加发行不超过15亿元，用于商业银行柜台分销。工商银行 为该两期债商业银行柜台分销的承办银行。