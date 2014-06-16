新债招标：中国进出口行一年债收益率4.1341%，两年4.45%--业内人士

投行观点：PTC目标价从60美元上调至67--巴克莱
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路透上海6月16日 - 业内人士周一透露，中国进出口银行下午招标的一年期贴现金融债中标收益率4.1341%，两年固息债中标利率4.45%。
业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为1.84倍和2.22倍。
上述两期债为进出口行今年第37期和38期金融债，招标上限均为60亿元；此外，每期还分别将追加发行不超过15亿元，用于商业银行柜台分销。工商银行 为该两期债商业银行柜台分销的承办银行。
工行5月9日表示，国家开发银行 首支银行柜台金融债券已通过该行完成发行，标志着银行柜台债券业务进入全新阶段。
上述债券具体发行条款如下：
37期 38期
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 两年固息 一年贴现
招标方式 单一利率中标 单一价格中标
(荷兰式) (荷兰式)
缴款/起息日 6月23日
发行期 6/16-6/23
上市日 6月27日 6月25日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05%
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柜台分销上限 15亿元 15亿元
招标方式 数量招标
柜台分销期 6/17-6/20
-------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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