《交易视点》中国基本面改善及半年末影响，信用债短期仍宜观望--中信证券

路透北京6月16日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，受基本面改善预期及临近半年末时点的影响，信用债市场可能维持震荡走势，建议短期内投资策略仍以观望为宜。

城投债绝对收益率较高且信用风险相对稳定，配置价值仍较好，信用利差或有进一步压缩的空间。短期受基本面企稳及通胀反弹等因素影响，收益率下行动能可能有所下降。

**短融绝对收益率仍然相对合理**

临近半年末时点，资金利率面临一定的不确定性，但央行通过公开市场操作维持适度宽松资金面的概率较高，资金利率或因时点因素有所上行、但大幅波动的概率不高，投资者对资金面的预期也较前期有较大改善。

目前中高评级短融收益率已回落至2013年7月水平，与金融债利率处于历史偏低水平、但与7天回购利差仍处于历史均值以上水平。

短融的收益率走势仍将取决于资金面及市场对资金面的预期，而偏高的资金利差水平使短融受资金利率月末时点收紧的影响较小，资金面的持续稳定有助于推动资金利差水平的进一步收缩。

对投资者来说，考虑到短融绝对收益率水平仍然相对合理，因此仍有一定配置价值。

**基本面改善预期及半年末临近可使市场维持震荡**

从市场表现来看，中票与金融债利差持续保持偏低水平，使中票难有优于利率产品的表现，其未来走势取决于市场整体环境的波动。

上周公布相关经济数据较为集中，总体来看5月财政支出加快、货币和信贷增速超预期，反映政府在经济下行阶段的“逆周期”调节，PPI降幅收窄、工业增加值数据表明工业短期走稳但动能仍偏弱。

短期来看，货币政策仍以定向降准和再贷款等微刺激为主，大规模降准或降息的概率不大，定向刺激等稳增长政策或将继续推出。

从市场表现来看，中票与金融债利差持续保持偏低水平，使中票难有优于利率产品的表现，其未来走势取决于市场整体环境的波动。

受基本面改善预期及临近半年末时点的影响，市场可能维持震荡走势，建议短期内投资策略仍以观望为宜。

**城投债收益率短期下行动能下降**

上周城投债收益率下行10Bp左右，7年提前还本的中西部地级城投债收益率达到6.5-6.6%的水平。

从利差看，城投债与国债的利差处于历史偏低水平，但由于绝对收益率较高且信用风险相对稳定，配置价值仍较好，信用利差或有进一步压缩的空间。

短期受基本面企稳及通胀反弹等因素影响，收益率的下行动能可能有所下降。

**个券点金**

上周共有97只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1588.5亿元。

短融和超短融中，我们推荐14南电SCP002、14南电SCP003 、14长电SCP002、14首钢CP001、 14五矿SCP005、14国电SCP005、14宁沪高SCP002、14包钢集CP002、14闽稀土CP001、14瓮福CP001、14青交投CP001、14渝保税港CP001、14恒运CP001。

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私募票据中我们推荐14海淀国资PPN001。

企业债中我们推荐14日照经开债（有担保）、14如东东泰债（有担保）。 (完)