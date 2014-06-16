《交易视点》人民币汇率低位反弹，中高级点心债配置价值提升--中信证券

路透北京6月16日 - 中国中信证券最新发布的海外市场周报认为，近期国内各项微刺激政策不断推出，预计国内经济下半年料将企稳回升，人民币汇率低位反弹。

总体上，看涨对汇率更为敏感的中高等级债券，策略上继续建议通过拉长久期提高收益，以及优先配置国内发达地区信用资质良好的地方国企债券。

**同一企业境内外债券基本情况分析**

本期报告我们大致梳理了国内企业（或母公司、子公司）在境内外存量债券的情况。剔除银行类金融机构以外，初步估计目前约有50家境内企业同时在境内外拥有存量债券。

从企业属性看，央企和地方国企的占比最高，两者合计占比达到78%；行业分类也呈多元化取向，但房地产行业更多的是依靠境外债券市场。

从信用评级看，能够同时在境内外发债的多是国内信用资质优异的企业，国内主体信用评级AAA的发行人占比达到76%，剩余24%为AA+企业。

此外，通过国内外信用评级比较可以看到，国内评级的区分度不高，国内AAA评级大致等同于国际评级BBB-及以上等多个等级，而国内AA+评级大致对应国际评级BB级别（BB-至BB+级别）。

**同一企业境内外债券利差分析**

今年以来国内债券收益率大幅下降以后，同一发行人类似期限债券的境内外利差已经缩窄至50-100bp。

目前，收益率仍存在明显差异的债券主要集中在具有较高国际评级的央企债券。

因此，大型央企仍有足够的动力在境外市场融资，同理，QFII、RQFII投资者在国内债券市场上也更看好国内AAA级、超AAA级别债券的相对配置价值。

**市场研判和投资策略**

近期国内经济和外汇市场都出现积极信号。随着各项微刺激政策不断推出，预计国内经济下半年料将企稳回升，人民币汇率低位反弹。

因此，我们总体上看涨对汇率更为敏感的中高等级债券，策略上继续建议通过拉长久期提高收益，以及优先配置国内发达地区信用资质良好的地方国企债券。

**北汽集团信用分析**

（1）该公司是北京国资委旗下最大的地方国企，获得北京市政府的大力支持。

（2）融资渠道通畅。旗下福田汽车是国内A股上市企业。此外，北汽集团曾发行公司债、企业债、中期票据、私募中票以及离岸人民币债券等多种债务融资工具。

（3）账上现金充裕，短期偿债力强。

（4）旗下合资企业经营业绩良好，北京现代轿车销量跻身国内前五位，投资收益成为该公司利润的主要来源。

综上所述，该公司的中信内部信用评级为C2级别，相当于国内外部评级的AA+级别。 (完)