《中国新债预测》国开行五期债收益率料仍低于二级，但认购热情降温

* 招标品种: 国开行第8、9、13、14及15期增发债

* 期限及金额上限：3/5/10年各40亿元；1年90亿元；7年50亿元

* 招标时间: 1/3/5年：6月17日9:30-10:30；7/10年：6月17日9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 4.10%-4.20%；4.53%-4.60%；4.70%-4.82%；4.83%-4.93%；4.87%-4.95%

* 预测均值: 4.13%；4.55%；4.74%；4.86%；4.90%

路透上海6月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发五期固息债(俗称“福娃债”)。路透调查显示，本周施行的定向降准名单进一步扩充至股份制银行，资金和政策预期不断改善令债市继续受惠，料明日新债定位仍将低于二级市场。

不过市场人士并认为，随着利率债收益率一二级的持续联动下滑，配置价值较此前明显降低，可能对机构的认购热情形成制约，这从今日稍早进出口新债的招标情况已略显端倪。

“今天又爆出了股份制（银行）定向降准，（明日国开）短端低于二级5个(基)点吧，长端略低于二级，”华东一银行交易员称。

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。

上海一银行交易员则谈到，今天二级市场大行对国开中长期债的需求明显增加，不过大行对明日七年和10年品种兴趣如何仍有不确定性，“毕竟(七年)才增发第二次，而且票面低，这两个可能对吸引力有些影响。”

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7/10年最新收益率分别为4.2086%、4.6534%、4.8451%、4.9527%和4.9561%。

中国进出口银行周一招标的一年贴现债和两年期固息债中标结果虽仍低于二级，不过与市场预期较为接近，认购倍数也属一般水平，投标情况只能算中规中矩。

明日新债一、三、五、七及10年分别为国开行今年第13、八、九、14及15期债增发。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第8、9、13、14及15期增发

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发行上限 3/5/10年各40亿元；1年90亿元；7年50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：6月17日上午9:30-10:30

7/10年： 6月17日上午9:30-11:10

招标方式 1/3/5/10年：单一价格(荷兰式)

七年：多重价格（美国式）

缴款日 6月19日

起息日 1/7年：6月9日

3/5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 6月18日-6月19日

上市日 1年：6月23日

3/5/7/10年：6月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第8、9、13和14期债历次发行情况、及第15期债新发情况如下：

三年 五年 一年 七年 10年

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票面利率 5.2462% 5.44% 4.09% 4.77% 4.90%

(加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- -- --

(加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- -- --

(加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- -- --

(加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- -- --

(加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- -- --

(加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- -- --

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- -- --

(加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- -- --

(加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- -- --

(加权)

6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% -- -- --

(加权)

6/10增发中标收益率 4.5472% 4.7014% 4.0819% 4.8557% --

(加权)