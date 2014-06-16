《交易视点》中国转债反弹进行时，建议增持民生转债--中信证券

路透北京6月16日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为,政策放松稳定经济增长预期，而银行优先股发行前可能存在普通股的行情，这可能推动转债配置需求回升，从而提升估值。

建议投资者继续保留中高仓位，以工行、中行转债为主，民生、平安、石化、隧道、国金、齐翔转债为辅，在三季度反弹行情中减持。其中目前民生转债的安全边际较强、期权价值较高，建议增持。

**转债指数大涨2.1%，个券全线上涨，反弹如期出现**

在央行定向降准、经济数据好于预期的带动下，上周A股大幅反弹，沪深300、中小板指和创业板指全周涨跌幅分别为+1.9%、+2.0%和+2.4%。

转债个券全部上涨，日均放量成交19亿，国金、东华、华天、重工、隧道转债涨幅4%-6%，平安、工行、石化、民生、中行等大盘转债涨幅1.8%-2.6%。

**经济企稳迹象，但地产投资下行压力增大，市场将在观望中前行**

5月份工业、投资数据符合预期，消费、出口数据略超预期，经济出现企稳迹象。

但是，前5月地产投资同比增速14.7%，自2013年12月以来持续下滑，结合商品房销售面积累计同比下降10%、新开工面积同比下降18.6%的数据来看，房地产投资面临较大的下行压力。

展望未来，一方面经济企稳迹象预示着政策全面放松可能性下降，另一方面地产投资下滑将是经济运行的主要风险。

预计债市将在观望中前行，中短端收益率稳重趋降，息差交易仍是主流；蓝筹股在政策托底、资金宽松的环境下有望小幅上涨，成长股和题材股将继续活跃。

**转债投资策略：继续保留中高仓位，银行转债为主**

自5月26日以来，我们持续看好转债的反弹，建议提升仓位至中配或超配，并以银行转债为主，这一策略在过去三周取得了良好的回报，转债指数累计涨幅3.2%，工行、中行（考虑付息）转债累计涨幅均为4.6%。

目前，这一策略的核心逻辑没有变化，即关注三方面的利好:一是政策放松稳定经济增长预期、降低融资成本;二是银行优先股发行前可能存在普通股的行情;三是债市回暖、债基规模扩大，转债配置需求回升将提升估值。

建议投资者继续保留中高仓位，以工行、中行转债为主，民生、平安、石化、隧道、国金、齐翔转债为辅，在三季度反弹行情中减持。

**民生转债：安全边际较强、期权价值较高，建议增持**

①民生转债当前到期收益率3.9%，票息保护较强；②正股历史波动率31%，大约为中行、工行的两倍，转债期权价值较高。建议投资者增持民生转债，可以考虑两个策略。

策略之一，短期持有，博弈三季度短期反弹之后减持。

策略之二，长期持有，一旦经济企稳迹象明显、股市反弹向纵深发展，或是民生银行社区金融模式得到市场认可，民生银行有望再次领涨A股银行板块，民生转债将凭借良好的弹性为投资者带来回报。

即使大级别反弹的情况没有出现，民生转债到期收益率3.9%，也能够覆盖回购融资成本。(完)