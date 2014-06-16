中国新债：今年第四期150亿铁道债周二将招标，全部为10年期

路透上海6月16日 - 中国铁路总公司周一公告称，将于周二(17日)招标发行今年第四期铁路建设债券(企业债)，总额为150亿元人民币，全部为10年期品种，募集资金将用于新建哈尔滨至齐齐哈尔铁路客运专线等建设项目。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本期债将采用单一利率(荷兰式)招标方式，利率区间为4.70%-5.70%。该债由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债信用等级AAA。
本期债将于周二上午10:00-11:00招标，发行期为6月18日一天，起息日和缴款截止日均为6月18日；牵头主承销商为国泰君安证券，联合主承销商还有中银国际证券、申银万国证券、中信建投证券、国开证券和中信证券 。
中国铁路总公司今年企业债发行额度为1,500亿元。铁路总公司于今年5月13日招标发行了今年第二期铁道债，其中150亿元10年期品种中标利率为5.26%，50亿元20年期中标利率为5.40%。 截止该期企业债发行前，发行人已发行的中国铁路建设债券中7,910亿元尚未到期，中期票据1,050亿元尚未到期，短期融资券200亿元尚未到期。
以下为2013年已发行铁道债招标细节：
金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间
(亿元) (年) (倍)
第一期 200 10 4月10日 5.78% 1.28 4.90%-5.90%
第二期 150 10 5月13日 5.26% 1.52 4.90%-5.90%
50 20 5月13日 5.40% 2.25 5.10%-6.10%
第三期 150 10 5月26日 5.42% 1.33 4.71%-5.71%
50 20 5月26日 5.51% 1.30 4.91%-5.91%
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将2014和2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。(完)
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(发稿 边竞; 审校 林高丽)