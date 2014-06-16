《热点透视》美敦力“闪婚”柯惠医疗，可能只是利益使然

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeffrey Goldfard 和 Rob Cyran；编译 朱晓军

路透纽约6月15日 - 美国医疗器械生产商美敦力(Medtronic) 和柯惠医疗(Covidien) 的联姻看上去更像是基于利害关系。这笔429亿美元交易中的溢价部分，超过了成本节约的预估值。分别专精支架和缝合线的两家公司不是那么门当户对。而且，将美敦力总部从明尼阿波利斯迁到柯惠医疗所在的都柏林，也不会明显降低前者的税费。释放海外资金，对于这桩婚姻也是极其肤浅的理由。

有理由怀疑“闪婚”的动机。辉瑞 今年稍早追逐阿斯利康 ，引来美国国会议员对并购税收套利的关注。国会目前正讨论限制所谓“税负倒置”的几项提案。税负倒置，是指收购方在海外找到目标企业，以减少向美国政府支付的税费。作为交易一部分，美敦力承诺未来10年在科技方面再投资100亿美元，这也说明存在一些政治方面的担忧。

虽然收购柯惠医疗后，美敦力将迁往爱尔兰，但似乎不会很快带来节约税费的效果。过去两年，这两家公司的平均实际税率都是18%左右。

此外，尽管两家公司都处于医疗用品行业，但并不一定构成互补。美敦力制造高科技人体植入设备，而柯惠医疗则生产基础手术材料。在研究、开发和监管方面，这都要求采取不同的思路。

即便如此，后勤、供应链和其他成本还是有文章可做，估计每年能节省8.5亿美元。经过税务及资本方面的计算，这些成本节约目前价值约为70亿美元。但美敦力的现金加股票报价中包括近100亿美元的溢价。因此，美敦力要么就是出价过高，要么就是在其它方面图谋更大好处。

美敦力暗示了一些诱人的可能性。该公司称并购将产生巨额自由现金流，“公司将能够以更大的战略灵活性来使用这些现金流，”尤其是在美国。这可以解读为，美敦力通过迁往海外，可以向股东分配更多现金，因其不必再将美国以外赚取的获利留在海外。很多美国公司为了避税都留存海外获利。