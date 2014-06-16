中国新债：重庆农商行周四将发行至多50亿元固息二级资本债，期限10年

路透上海6月16日 - 中国区域性农村银行--重庆农村商业银行 周一公告称，将于周四(19日)在银行间债市招标发行至多50亿元人民币固息二级资本债，期限10年，所募资金用于补充二级资本，提高资本充足率。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期债在第五年末附有条件的发行人赎回权。中诚信国际信用评级公司对发行人主体评级为AA+，债项级别为AA。6月19日至6月23日为发行期，起息日和缴款日同为6月23日。

中信证券 、工商银行 和广发证券 为联席主承销商。

截至2013年末，发行人资产总额5,020亿元，负债总额4,655.57亿元。当期末不良贷款率0.80%，拨备覆盖率430.60%，资本充足率13.36%，核心资本充足率12.54%；2013 年全年实现税后净利润60.15 亿元，同比增长11.85%。

自商业银行执行新的资本管理规定后，二级资本债渐替代次级债，成为补充资本的主要工具之一。据中债登数据，截至目前，今年以来已有锦州银行、平安银行 等多家银行，共发行了784亿元的二级资本工具，期限均为10年。

重庆农商行H股周一午后报3.59港元，涨或0.28%；最近三个月累计涨幅为15.11%。(完)

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