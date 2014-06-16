台湾股市：微收升结束连二日跌势，仍维持狭幅高档震荡

中国经济：增长数据是否夸大？纽约联储学者提出“卫星观点”
藉着人造卫星对中国夜间散发光线强度的测量，纽约联储经济学家克拉克(Hunter Clark)与Maxim Pinkovskiy，以及哥伦比亚大学经济学教授Xavier Sala-i-Martin得到这样的结论：2015年6月中国股市闪崩，两个月后人民币意外走贬，当年中国经济增长并未因此重挫。
路透台北6月16日 - 台湾股市周一收盘微升，结束先前连二日跌势。分析师指出，台股续维持高档狭幅盘整格局，尽管本周三台指期将结算，但应该无碍多头格局。
台湾加权股价指数 收高0.07%或6.54点，至9,202.93点；今日成交值 为920.08亿台币，上交易日修正后为921.40亿。
“ 现货来看外资还是买，还是有近二万口的多单。”一位大型证券商分析师说。
他认为，外资仍在现货市场积极买超，持有台指期仍是近1.8万口的多单，估计未来二-三周台股指数期货仍能维持高档狭幅震荡格局。就算是本周美联储(FED)有会议，但因会议预料不脱市场意料之外，因此也不会对台股有特别影响。预估台股若拉回，幅度也不会太大，月线约在9,088点将有所支撑。
6月台指期 将于18日(周三)结算。周一该期指收升5点至9,200点。
亚洲股市周一维持平盘附近整理格局。本地时间14:06时，MSCI亚太除日本明晟指数 升0.07%，韩国股市 则升0.14%。(完)
藉着人造卫星对中国夜间散发光线强度的测量，纽约联储经济学家克拉克(Hunter Clark)与Maxim Pinkovskiy，以及哥伦比亚大学经济学教授Xavier Sala-i-Martin得到这样的结论：2015年6月中国股市闪崩，两个月后人民币意外走贬，当年中国经济增长并未因此重挫。
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