台湾股市：微收升结束连二日跌势，仍维持狭幅高档震荡

台湾加权股价指数 收高0.07%或6.54点，至9,202.93点；今日成交值 为920.08亿台币，上交易日修正后为921.40亿。

他认为，外资仍在现货市场积极买超，持有台指期仍是近1.8万口的多单，估计未来二-三周台股指数期货仍能维持高档狭幅震荡格局。就算是本周美联储(FED)有会议，但因会议预料不脱市场意料之外，因此也不会对台股有特别影响。预估台股若拉回，幅度也不会太大，月线约在9,088点将有所支撑。