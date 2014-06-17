新债招标：中国铁路总公司10年期固息债利率5.26%--业内人士

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海6月17日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标的150亿元人民币10年期固息债，中标利率为5.26%，居于此前设定的4.70%-5.70%利率区间中间水平。
包括今日新债，今年以来铁路总公司发行的企业债细节如下：
金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间
(亿元) (年) (倍)
第一期 200 10 4月10日 5.78% 1.28 4.90%-5.90%
第二期 150 10 5月13日 5.26% 1.52 4.90%-5.90%
50 20 5月13日 5.40% 2.25 5.10%-6.10%
第三期 150 10 5月26日 5.42% 1.33 4.71%-5.71%
50 20 5月26日 5.51% 1.30 4.91%-5.91%
第四期 150 10 6月17日 5.26% 1.47 4.70%-5.70%
国务院此前明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将2014和2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。