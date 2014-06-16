《交易视点》中国资金敏感期关注巨量隔夜滚动的流动性风险--广发银行

路透上海6月16日 - 中国广发银行最新报告认为，本周影响市场的因素重新回到资金面上，临近620，不少机构都会紧张，央行也会特意保持略宽松的调控方向。预期本周资金继续保持平稳，需要关注的是巨量隔夜成交带来的流动性风险。

本周公开市场到期650亿，远小于上周，央行会继续小幅净投放200亿左右。债券收益率会继续震荡，毕竟到了资金敏感时点，没有进一步宽松刺激的话，债券利率难有明显下降。IRS保持向上的力量，但鉴于R007在低位，上方空间有限。

总之，市场进入资金敏感时期，观望情绪开始变强，债券抛盘加重，利率震荡。手里的债券可继续持有，但轻仓者不要追入，以观望为主；IRS可以继续支付固定利率，以短端为主，并可以继续做窄1*5 spread。

**机构杠杆偏高**

分别看，资金方面，本周总体将保持平稳，但不要忽视资金面蕴藏的风险。过高的隔夜成交量说明机构杠杆偏高，资金链条更脆弱。计入6月下半月，去年的阴影依然无法完全抹去，21天回购利率在4.9%以上，超过14天170bp，1个月回购也在4.8%左右的高位。而目前隔夜供给还算充足，机构愿意高价融入跨月资金，可见一朝被蛇咬的恐怖经历挥之不去。

其实，这种现象是好事，机构越是谨慎，接下来资金出现变数的可能性越小，如果市场没有这种谨慎心态，资金面反而更有危险。接下来，再辅以公开市场，预计资金将保持平稳。本周公开市场到期量锐减，只有650亿，央行在敏感时点，将继续保持净投放。所以资金面的判断是保持平稳，但要密切注意敏感时期的资金波动，因为这是买入债券的时机。

债券方面，利率下降难度越来越大。上周降准落地和经济数据多空抵消，利率基本回到之前的水平。现在阻碍利率下降的重要因素，一是市场对未来宽松政策的空间存在疑虑，二是止盈抛售，三是担心未来的资金面。这其中，主要是第一点最令市场担心。这确实是最棘手的问题。从另个一角度看待问题。政策宽松空间并未到头，即使空间有限，也远没到转向紧缩的地步。债券高收益和较低的融资利率是债券利率向下的根本因素，应该认识到其他的消息等因素只是短时刺激，唯有充足的真金白银才能带动利率下降。所以不要将眼光过多放在政策上。另外两个方面，止盈盘和资金，都是短期影响，资金出现明显收紧的可能性很小。

综上，建议交易盘如果自身仓位不高，可以在利率反弹是买入金融债，但与之前不同的是，这次最好买入中短端，5年以下，因为长端在一级市场已经被鄙视，而且现在曲线依然过于平坦。保守的资金可以买入5%以上的CP，或更低评级的CP。

IRS在现在的位置上已经僵持了一段时间，上下不过10bp，IRS是真的反映出市场最纠结的地方，包括债券市场。现在R007被开盘价固定在3.1%至3.2%之间，repo 1y在3.5%并不夸张，但想继续走高，还是有点困难。困难正是被固定的R007，这严重扰乱了IRS对资金利率的敏感性。其实不少资金扰动被掩盖起来，IRS无法及时做出反应，这也不利于债券走势的判断。

在这个僵持局面下，建议减少操作，多看少动。总体敞口保持支付固定利率。另外，上周提到做窄repo IRS 1*5之后，1年和5年点差继续拓宽，考虑到主要担心未来资金面会出问题，那么可以继续做窄1*5，或者担负pay repo 1y。综上结合当前位置，如果IRS仓位轻，或者是sell方向敞口，目前可以继续支付repo IRS，整体保持pay side敞口。如果手里有债就更加舒服，可以根据债券敞口确定IRS pay side敞口规模。已经有仓位的，建议多看少动，观察接下来两周的资金状况，再做决定。

**上周市场回顾：经济金融数据利空收益率反弹**

上周资金面保持平稳，定向降准落地和正回购明显投放给了市场不少信心。经济数据和金融数据都不错，但市场已有所预期，收益率反弹幅度有限。整体上资金面利多市场，数据温和反弹构成利空。不过需要注意的是，目前隔夜成交量很大，说明机构杠杆偏高，一旦资金有波动，将会产生连锁反应。

债券方面，上周收益率整体下降，前半周收到降准落地政策的影响，金融债整体下降5bp以上，但后半周公布的金融和经济数据好于预期，收益率随即反弹，吞噬了之前部分降幅。而且反弹中，短端要矜持一些，长短更容易遭到抛售。同时，一级市场发行出现长端遇冷的情况，招标结果普遍接近二级利率。而3年左右的短端，利率和倍数都不错。绝对利率上，目前水平感觉是遇到了一个坎，没有进一步消息刺很难逾越，否则只能等过了6月末。

IRS上周曲线继续陡峭化。Repo IRS 1*5点差在44bp左右。从IRS对消息的反应看，市场普遍认为其下降空间几乎没有。定向降准落地后，repo 1y一度从3.49%降至3.43%，但很快被打回原形。随着后半周各种数据公布，repo 1y回到3.50%以上。一方面，Repo IRS高于fixing 30bp是合理水平，另一方面，IRS市场同样担心6月资金面，甚至7月。所以IRS出现易上难下的局面。

总体来看，上周债券在资金平稳和数据偏好的共同影响下，小幅震荡，IRS则保持较强的向上势头。资金若能保持目前的平稳状态，则IRS反弹空间不大，债券继续保持震荡。

**美元利率互换市场:曲线平坦化**

上周整条互换曲线呈现平坦化，中短期限有所上涨，长端则明显下行。1y至7y互换利率均有一定程度的上涨，特别是3年期上涨6.42BP；10y和30y则分别下跌0.08BP和3.65BP。周一与周二由于一级市场3年国债和10年国债投标力量较弱，互换曲线整体上扬；周三则受伊拉克北部军事局势影响，除1年期以外曲线全线下挫，不过跌幅有限。周四公布了一系列的经济数据，主要是零售数据、首次申请失业金数据，两者皆不及预期，曲线又开始迅速下行，但是随后英国央行行长卡尼提前加息的言论迫使曲线迅速回升，最终1-3y的反映较小，其他期限互换利率下跌明显，特别是30y下跌了6BP；周五公布的5月PPI数据同样不如市场预期，不过由于之前对零售数据的提前反映，本次数据影响较小。总体来看，在国债招标、伊拉克内战危机和美国经济数据等多重影响下，长端有明显下行，但是中短端在美联储和英国央行鹰派言论刺激下还是强势上行。

美国经济数据总体来说不利因素较多，特别是零售销售数据、当周首次申请失业人数和PPI数据均劣于预期。具体数据如下：5月零售销售数据环比+0.3%，预期+0.6%；核心零售销售环比+0.1%，预期+0.4%；当周首次申请失业金人数为31.7万人多于预期的31万人；5月PPI环比-0.2%，预期+0.1%，核心PPI环比-0.1%，预期+0.1%。此外美国6月密歇根大学消费者信心指数初值81.2，预期83.0，潜质81.9，也不如预期。利好的因素较少且重要程度不如上述提到的不利的因素，主要为4月批发销售数据和出口物价指数。具体数据如下：4月批发零售销售环比+1.3%，预期0.9%；出口物价指数同比+0.5%，创2013年5月来最大升幅。

近期美联储相关人员一直表达对美国第二季度经济增长的乐观言论和提前采取紧缩措施的可能性。上周圣路易斯联储行长Bullard表示美国第二季度经济增长将在3%以上，也将实现2%的通胀目标，表达了加息预期时间可能提前和对债券再投资的结束。在经济数据不佳的情况下，互换曲线多期限还是呈现上涨态势，显示了一定比例的市场参与者对美联储的权威保持信心，对美国经济的复苏较为乐观。

外围因素方面，伊拉克危机向内战升级及美国的政策表态受到广泛的关注，市场避险情绪上升，对全球经济的影响特别是原油供给和价格的影响还有待观察。此外，欧洲央行表达了对实现物价目标的决心，中国央行对财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司降低存准率，日本央行表达了宽松政策的持续性，英国央行也表示加息时间可能比预期更早。总体来看除了英国央行，其他主要央行均已宽松的政策宣示为主，短期来看libor 3m难以大幅度反弹。

从近期的经济数据可以看出，美国二季度的经济复苏远不如预期的那么好。本周17-18日美联储将举行FOMC利率决策会议，预计美联储本次不会有重大消息公布，耶伦有可能在众多美联储官员发表鹰派言论后再度发表鸽派言论，毕竟近期的经济数据确实不如意。此外，在伊拉克内部危机和外围经济局势复苏困难等多重因素影响下，预计本周互换走势可能是以震荡下行为主。目前1*2的spread已经超过了30BP，建议sell spread：pay 1y and sell 2y。（完）