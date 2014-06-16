表格：美国5月工业生产较前月增0.6%，略高于预估

投行观点：高通目标价从75美元下调至68，评级为买入--瑞穗
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透6月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示：
* 美国5月工业生产增长0.6%(预估为上升0.5%)，4月为下滑0.3%(前值为下滑0.6%)
* 美国5月产能利用率为79.1%(预估为78.9%)，4月为78.9%(前值为78.6%)
* 美国5月制造业产出增长0.6%(预估为上升0.5%)，4月为下滑0.1%(前值为下滑0.4%)
经季节调整的数据如下:
5月 4月 3月 14年5月/13年5月
工业生产(%) 0.6 -0.3 0.8 4.3
前 值(%) -0.6 0.9
工业生产指数 103.7 103.0 103.3
5月 4月 3月 13年5月
产能利用率(%) 79.1 78.9 79.3 77.8
前 值(%) 78.6 79.3 (完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。