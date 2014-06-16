表格：美国5月工业生产较前月增0.6%，略高于预估

路透6月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示：

* 美国5月工业生产增长0.6%(预估为上升0.5%)，4月为下滑0.3%(前值为下滑0.6%)

* 美国5月产能利用率为79.1%(预估为78.9%)，4月为78.9%(前值为78.6%)

* 美国5月制造业产出增长0.6%(预估为上升0.5%)，4月为下滑0.1%(前值为下滑0.4%)

经季节调整的数据如下:

5月 4月 3月 14年5月/13年5月

工业生产(%) 0.6 -0.3 0.8 4.3

前 值(%) -0.6 0.9

工业生产指数 103.7 103.0 103.3

5月 4月 3月 13年5月

产能利用率(%) 79.1 78.9 79.3 77.8