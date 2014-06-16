全球金市：金价因伊拉克局势触及三周高点，铂族金属上涨

在地缘政治形势不确定时，黄金被视为可以避险的资产。

“由于伊拉克形势依然震荡，本周黄金料上扬。”辉立期货分析师Howie Lee表示。

“黄金在当前的1,282美元水准附近，在遭遇强劲阻力前似乎还有很多上涨空间。”Lee并称首道阻力料在1,292美元。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至6月10日当周，对冲基金和货币基金人增持黄金期货和期权多仓，为五周来首度增加。

但其他交易商警告称，本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议可能让黄金多头有所顾忌。

其他贵金属方面，现货铂金(白金) 和钯金 周一均涨约1%，供应担忧缓解曾拖累价格上周大跌。

南非矿工与建筑业联盟(AMCU)领袖周五称，即将与三大铂金厂商达成薪资协议，暗示阻碍全球铂金产出长达五个月的罢工可能结束。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1282.5 6 0.47

现货银 19.77 0.11 0.56

现货铂金 1438.74 14.44 1.01

现货钯金 818 9 1.11

COMEX期金 1282.7 8.6 0.67

COMEX期银 19.775 0.12 0.61

汇率

欧元/美元 1.3541

美元指数 80.559

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金