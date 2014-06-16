全球金市：金价因伊拉克局势触及三周高点，铂族金属上涨

中国经济：增长数据是否夸大？纽约联储学者提出“卫星观点”
藉着人造卫星对中国夜间散发光线强度的测量，纽约联储经济学家克拉克(Hunter Clark)与Maxim Pinkovskiy，以及哥伦比亚大学经济学教授Xavier Sala-i-Martin得到这样的结论：2015年6月中国股市闪崩，两个月后人民币意外走贬，当年中国经济增长并未因此重挫。
在地缘政治形势不确定时，黄金被视为可以避险的资产。
“由于伊拉克形势依然震荡，本周黄金料上扬。”辉立期货分析师Howie Lee表示。
“黄金在当前的1,282美元水准附近，在遭遇强劲阻力前似乎还有很多上涨空间。”Lee并称首道阻力料在1,292美元。
根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至6月10日当周，对冲基金和货币基金人增持黄金期货和期权多仓，为五周来首度增加。
但其他交易商警告称，本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议可能让黄金多头有所顾忌。
其他贵金属方面，现货铂金(白金) 和钯金 周一均涨约1%，供应担忧缓解曾拖累价格上周大跌。
南非矿工与建筑业联盟(AMCU)领袖周五称，即将与三大铂金厂商达成薪资协议，暗示阻碍全球铂金产出长达五个月的罢工可能结束。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1282.5 6 0.47
现货银 19.77 0.11 0.56
现货铂金 1438.74 14.44 1.01
现货钯金 818 9 1.11
COMEX期金 1282.7 8.6 0.67
COMEX期银 19.775 0.12 0.61
汇率
欧元/美元 1.3541
美元指数 80.559
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校 艾茂林/张荻)
藉着人造卫星对中国夜间散发光线强度的测量，纽约联储经济学家克拉克(Hunter Clark)与Maxim Pinkovskiy，以及哥伦比亚大学经济学教授Xavier Sala-i-Martin得到这样的结论：2015年6月中国股市闪崩，两个月后人民币意外走贬，当年中国经济增长并未因此重挫。
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路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。