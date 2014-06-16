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市场报道 | 2014年 6月 16日 星期一 15:00 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：突破1.70选择权障碍，逢低买盘兴起

0642 GMT

* 停止单触发，推动英镑/美元越过1.7000升向58个月高点1.7011

* 1.7下方卖盘限制周五涨势，此前英国央行总裁卡尼表态强硬(1.6997为5月高点)

* 1.7050下方布有更多卖单(选择权障碍)；1.7044为2009年8月高点

* 英镑逢低买盘主要动力，反映英国央行升息预期

* 英国央行利率预计在2015年底前升至1.5%--路透调查

* 英镑多头目标包括1.7100、1.7200和1.7445(2008年9月低点)(完)

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