《汇市简讯》英镑/美元：突破1.70选择权障碍，逢低买盘兴起

投行观点：PTC目标价从60美元上调至67--巴克莱
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0642 GMT
* 停止单触发，推动英镑/美元越过1.7000升向58个月高点1.7011
* 1.7下方卖盘限制周五涨势，此前英国央行总裁卡尼表态强硬(1.6997为5月高点)
* 1.7050下方布有更多卖单(选择权障碍)；1.7044为2009年8月高点
* 英镑逢低买盘主要动力，反映英国央行升息预期
* 英国央行利率预计在2015年底前升至1.5%--路透调查
* 英镑多头目标包括1.7100、1.7200和1.7445(2008年9月低点)(完)
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