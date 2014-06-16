中国债市：IRS回落，股份制银行意外列定向降准名单政策调整力度强于预期

路透北京6月16日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一全线下行，多家股份制银行意外出现在定向降准名单中，市场认为此次货币政策调整力度强于预期，推动IRS曲线回落幅度约10个基点。

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。

“其实早盘变动还没那么大，就是11点多之后，哗哗的下。今天一年差不多下来9个bp，五年大约10个bp，”上海一银行交易员称，“定向降准肯定是重要影响因素，现在看这次效力还是挺强的。”

市场此前普遍认为中国央行是次实施的定向降准可覆盖大约2/3的城商行、80%的非县域农商行和90%的非县域农合作社。而政策惠及全国性的股份制商业银行，本不在市场预期之中。

上述交易员并指出，随着月度宏观数据发布完，下一阶段对IRS主要的扰动因素回归到资金面，特别是半年末资金情况备受关注。

不过他偏乐观预期，机构对该时点流动性情况已有安排，且今年来央行在季节性时点表现出的呵护资金的态度亦增强机构信心。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

为应对半年末时点银行间市场的流动性考验，中国人民银行公开市场上周连续第五周净投放；加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随着资金源源不断地注入市场，半年末“钱景”相对乐观。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.3047/3.4127 3.4000/3.4800 3.6207/3.6980 3.8357/3.9220 3.8317/4.1250

上日 3.3927/3.4907 3.4940/3.5793 3.7220/3.8010 3.9460/4.0340 3.9361/4.2261

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0880/-0.0780 -0.0940/-0.0993 -0.1013/-0.1030 -0.1103/-0.1120 -0.1044/-0.1011

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。