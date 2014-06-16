更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债结果低于二级但接近预期，认购倍数不高

* 进出口行两期债结果低于二级，但接近预期
* 认购倍数一般，投标情况中规中矩
* 利率债发行定位不断走低，对机构吸引力减弱
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路透上海6月16日 - 中国进出口银行周一招标的一年贴现债和两年期固息债中标结果虽仍低于二级，不过与市场预期较为接近，认购倍数也属一般水平，投标情况只能算中规中矩。
市场人士认为，尽管本次定向降准覆盖面扩大，续助推现券暖势，但随着利率债发行定位不断走低，对机构的吸引力有所减弱。
“最近定向降准的银行，尤其农商城商（行）主要搞城投债，利率债收益率比较低，吸引力不那么大了，”北京一券商分析师谈到。
业内人士稍早透露，中国进出口银行下午招标的一年期贴现金融债中标收益率4.1341%，两年固息债中标利率4.45%；上述两期债的投标倍数分别为1.84倍和2.22倍。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年和两年最新收益率分别为4.2402%和4.5477%。
中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。
上述两期债为进出口行今年第37期和38期金融债，招标上限均为60亿元；此外，每期还分别将追加发行不超过15亿元，用于商业银行柜台分销。工商银行 为该两期债商业银行柜台分销的承办银行。
工行5月9日表示，国家开发银行 首支银行柜台金融债券已通过该行完成发行，标志着银行柜台债券业务进入全新阶段。
上述债券具体发行条款如下：
37期 38期
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 两年固息 一年贴现
招标方式 单一利率中标 单一价格中标
(荷兰式) (荷兰式)
缴款/起息日 6月23日
发行期 6/16-6/23
上市日 6月27日 6月25日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05%
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柜台分销上限 15亿元 15亿元
招标方式 数量招标
柜台分销期 6/17-6/20
-------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)