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货币新闻 | 2014年 6月 16日 星期一 15:58 BJT

《焦点》三星电子坐拥600亿美元现金，增加债券投资

三星电子发言人称，该公司确保稳定现金管理的立场没有改变，她拒绝进一步评论。

三星并未公布投资细目。

韩国一民营银行负责发债事务的主管表示，三星扩大投资组合的举动，部分是因为银行不愿承接太多三星的存款，因三星的存款通常是相对短期的，若在存款到期后提出，会造成负债管理的问题。

“从本地银行的立场来看，承接单一企业过多的存款是有风险的，”该主管称，由于事态敏感，因此这位主管不愿具名。

韩国一金融机构的资产经理称：“三星通常会将现金投入存款产品，到期后再续存，但银行从去年下半年开始给的利率低得荒谬，基本上就是在说他们不愿意再承接这存款。”

交易商称，三星对国内债券的胃纳升高，给本地短期债提供了支撑，尤其是两年期和三年期债券。

“近来有多档债券在5月到期，银行因此增加发债，市场上原本还担心能否消化这些供应，”另一本地银行负责发债事务的主管称。“但在三星大举买进后，这些疑虑已消除。”(完) (编译 张涛/杜明霞/王冠中; 审校 王洋/戴素萍)
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