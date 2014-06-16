新债招标:台湾正新五年公司债以1.40%定价，发行48亿台币--承销商

中国经济：增长数据是否夸大？纽约联储学者提出“卫星观点”
藉着人造卫星对中国夜间散发光线强度的测量，纽约联储经济学家克拉克(Hunter Clark)与Maxim Pinkovskiy，以及哥伦比亚大学经济学教授Xavier Sala-i-Martin得到这样的结论：2015年6月中国股市闪崩，两个月后人民币意外走贬，当年中国经济增长并未因此重挫。
路透台北6月16日 - 三位承销商周一表示，台湾轮胎大厂--正新轮胎 五年期公司债以1.40%定价，符合市场预估的1.38-1.43%，发行量48亿台币。
承销商并指出，正新原预期标售的七年期公司债，因五年券几乎达到发行总量50亿台币的限额，因此本次未发行。
正新先前表示，本次标售50亿台币无担保公司债，期限为五、七年，其中五年期预计发行40亿台币、七年期发行10亿台币，公司得依竞价结果增减各年期发行量10亿。
正新长期发行人评等为"twA+"。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
藉着人造卫星对中国夜间散发光线强度的测量，纽约联储经济学家克拉克(Hunter Clark)与Maxim Pinkovskiy，以及哥伦比亚大学经济学教授Xavier Sala-i-Martin得到这样的结论：2015年6月中国股市闪崩，两个月后人民币意外走贬，当年中国经济增长并未因此重挫。
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
欲取得相关消息，请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。 --------------------------------------------------------------------------- 法国选民周日将前往投票站参加第一轮总统选举投票。这是他们记忆中结果最难预料的总统选举。民调显 示，独立的中间派候选人马克龙胜算最高。 但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领 先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。 ------------------------------最新主要新闻--------------------------------------- > 《焦点》法国大选在即，欧洲央行决策者矢言保持刺激举措 > 法国政治：中间派候选人马克龙勉强领先，极右翼勒庞强化欧元怀疑论调 > 背景资料：法国大选首轮投票四强相争，谁将晋级第二轮？