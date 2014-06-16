新债招标:台湾正新五年公司债以1.40%定价，发行48亿台币--承销商

****《专题新闻快速浏览》--法国大选首轮投票将至，结果难料****

欲取得相关消息，请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。 --------------------------------------------------------------------------- 法国选民周日将前往投票站参加第一轮总统选举投票。这是他们记忆中结果最难预料的总统选举。民调显 示，独立的中间派候选人马克龙胜算最高。 但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领 先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。 ------------------------------最新主要新闻--------------------------------------- > 《焦点》法国大选在即，欧洲央行决策者矢言保持刺激举措 > 法国政治：中间派候选人马克龙勉强领先，极右翼勒庞强化欧元怀疑论调 > 背景资料：法国大选首轮投票四强相争，谁将晋级第二轮？