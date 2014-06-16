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货币新闻 | 2014年 6月 16日 星期一 15:52 BJT

新债招标:台湾正新五年公司债以1.40%定价，发行48亿台币--承销商

路透台北6月16日 - 三位承销商周一表示，台湾轮胎大厂--正新轮胎 五年期公司债以1.40%定价，符合市场预估的1.38-1.43%，发行量48亿台币。

承销商并指出，正新原预期标售的七年期公司债，因五年券几乎达到发行总量50亿台币的限额，因此本次未发行。

正新先前表示，本次标售50亿台币无担保公司债，期限为五、七年，其中五年期预计发行40亿台币、七年期发行10亿台币，公司得依竞价结果增减各年期发行量10亿。

正新长期发行人评等为"twA+"。(完)

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