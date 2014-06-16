《全球汇市》避险买盘推升日圆和瑞郎，英镑兑美元触及五年高位

“地缘政治风险是否给汇市带来影响，要看伊拉克和乌克兰情势如何影响股市，但目前而言，市场的反应似乎有限，”他说。
欧元兑美元 下跌0.2%至1.35155美元，接近本月稍早欧洲央行宣布进一步宽松政策后触及的四个月低点1.3503美元。
英镑兑美元触及1.7011美元，为2009年8月以来最高，受英国央行的强硬姿态所提振。英国央行总裁周四表示，升息时间可能比金融市场预期的还要早，暗示可能在年底前就开始收紧政策。
欧元兑英镑 跌至0.7964英镑，为2012年11月以来最低。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3522 1.3542 -0.15 -1.62 1.3745
美元/日圆 101.92 102.05 -0.13 -3.21 105.30
欧元/日圆 137.83 138.13 -0.22 -4.70 144.63
美元/瑞郎 0.9004 0.9005 -0.01 +0.85 0.8928
英镑/美元 1.6977 1.6963 +0.08 +2.54 1.6556
美元/加元 1.0872 1.0854 +0.17 +2.37 1.0620
澳元/美元 0.9388 0.9399 -0.12 +5.33 0.8913
新西兰元/美元 0.8671 0.8661 +0.12 +5.67 0.8206
欧元/瑞郎 1.2177 1.2186 -0.07 -0.77 1.2271
欧元/英镑 0.7964 0.7979 -0.19 -4.01 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0076 8.9944 +0.15 +1.81 8.8474
美元/挪威克朗 6.0038 5.9937 +0.17 -1.03 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/洪曦/艾茂林/王冠中; 审校 杜明霞/张若琪/张荻/石冠兰)