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货币新闻 | 2014年 6月 16日 星期一 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月16日

路透伦敦6月16日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           162,250            -1,450
    锡            10,900              持平
    铅           191,100              -150
    锌           683,350            -1,275
    铝         5,118,150            -8,950
    镍           286,668               -42
    铝合金        37,220              -500
    NASAAC        63,660              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据       库存分布             品种     库存数据        库存分布
 种                                                                
 铜   MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅       MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡       MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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