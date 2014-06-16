全球贵金属：6月13日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓量均不变

投行观点：PTC目标价从60美元上调至67--巴克莱
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路透6月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量持平周四，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量保持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 25,305,269.4 6月13日 25,305,269.4 6月12日 0 0.00%
iShares 331,851,084.2 6月13日 331,851,084.2 6月12日 0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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