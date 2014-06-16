上海车展：外国汽车厂商预计，中国将成为电动汽车开发的核心
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
路透伦敦6月16日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周五尝试走升的努力让欧元来到1.3580美元的阻力水准，随后被迫回落。周五晚以来的小幅涨势，看来是只修正走势，因此1.3477美元关键支撑为成为焦点的风险明显升高。
新西兰元/美元：在突破多年的多头三角形态后，最近的目标将是穿过趋势高位0.8842美元。新西兰央行升息后的短暂小幅回落已完成，因此短线将上看0.8700美元。
欧元/日圆：空头波浪持续形成，进一步下移可能在数小时内出现。跌破137.71日圆，将下探波浪目标137.07。
美元/日圆：跌破101.60日圆将是重要走势，因重要支撑位101.43日圆将进入视线。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3523 1.3542 -0.14 -1.62 1.3745
美元/日圆 101.91 102.05 -0.14 -3.22 105.30
欧元/日圆 137.83 138.13 -0.22 -4.70 144.63
美元/瑞郎 0.9004 0.9005 -0.01 +0.85 0.8928
英镑/美元 1.6976 1.6963 +0.08 +2.54 1.6556
美元/加元 1.0865 1.0854 +0.10 +2.31 1.0620
澳元/美元 0.9387 0.9399 -0.13 +5.32 0.8913
新西兰元/美元 0.8676 0.8661 +0.17 +5.73 0.8206
欧元/瑞郎 1.2178 1.2186 -0.07 -0.76 1.2271
欧元/英镑 0.7962 0.7979 -0.21 -4.04 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9958 8.9944 +0.02 +1.68 8.8474
美元/挪威克朗 6.0033 5.9937 +0.16 -1.04 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 王洋)
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
* 投资者等待法国大选首轮选举 * 美元兑日圆小涨，因避险买盘缓和 路透东京4月20日 - 周四亚洲时段美元获得喘息之机，守在本周稍早触及的低点之上，投资者紧张地等待本周末法国大选的首轮投票。 美元指数 小幅走高至99.752，脱离了周二触及的三周低点99.465。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.07200，在本周末法国第一轮选举前料将原地踏步。 一项备受关注的民调暗示，中间派马克龙仍保持领先优势，有望取得最后的胜利，不过调查也显示，周日的第一轮投票结果可能不相上下。 法国还有数以百万计的选民在犹豫不定，使得此次选举是法国数十年来最难以预料的一次，外界因此担心结果可能令人意外并引发金融市场动荡。 “有些人认为，英国退欧绝不会通过，特朗普绝不会当选。”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera说。 “近来有太多意外，因此投资人对承接仓位有所顾忌。”她说。 周三早间公布的数据显示，日本3月出口创两年最快增速，但贸易摩擦担忧令前景蒙尘
路透香港4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台日合资的晔扬股份有限公司正寻求一笔103亿台币(3.39亿美元)的贷款，以支持其在高雄一工厂的建设。