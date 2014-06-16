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亚洲 | 2014年 6月 16日 星期一 16:46 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦6月16日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周五尝试走升的努力让欧元来到1.3580美元的阻力水准，随后被迫回落。周五晚以来的小幅涨势，看来是只修正走势，因此1.3477美元关键支撑为成为焦点的风险明显升高。

新西兰元/美元：在突破多年的多头三角形态后，最近的目标将是穿过趋势高位0.8842美元。新西兰央行升息后的短暂小幅回落已完成，因此短线将上看0.8700美元。

欧元/日圆：空头波浪持续形成，进一步下移可能在数小时内出现。跌破137.71日圆，将下探波浪目标137.07。

美元/日圆：跌破101.60日圆将是重要走势，因重要支撑位101.43日圆将进入视线。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3523 1.3542 -0.14 -1.62 1.3745

美元/日圆 101.91 102.05 -0.14 -3.22 105.30

欧元/日圆 137.83 138.13 -0.22 -4.70 144.63

美元/瑞郎 0.9004 0.9005 -0.01 +0.85 0.8928

英镑/美元 1.6976 1.6963 +0.08 +2.54 1.6556

美元/加元 1.0865 1.0854 +0.10 +2.31 1.0620

澳元/美元 0.9387 0.9399 -0.13 +5.32 0.8913

新西兰元/美元 0.8676 0.8661 +0.17 +5.73 0.8206

欧元/瑞郎 1.2178 1.2186 -0.07 -0.76 1.2271

欧元/英镑 0.7962 0.7979 -0.21 -4.04 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9958 8.9944 +0.02 +1.68 8.8474

美元/挪威克朗 6.0033 5.9937 +0.16 -1.04 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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