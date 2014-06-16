台湾汇市：台币连四贬但实质交易变化不大，NDF市场美元走强

* 台币收盘连四贬，随亚币稍弱 * 实质交投窄缩，午后外资小幅汇入 * 关注NDF市场变化 * 明日实质交易区间估在29.98-30.02 路透台北6月16日 - 台币兑美元 周一连续第四日收贬，惟实质交易仍 不脱区间。交易员指出，韩元收盘贬值令央行促贬台币，但实质交投大多清淡，午后外资微 幅汇入；海外无本金交割远汇(NDF)市场变化则值得关注。 交易员称，因伊拉克地缘政治紧张的关系使风险胃纳稍降，美元走强，但股市迄今受到 的负面影响并不大，台股今日也仍收在平盘附近。外资的动向目前仍以小幅汇入为主，目前 尚未看到台币将转向贬值的方向。 只不过，另一交易员也提醒，台币收盘之际，海外NDF 中美元/台币换汇点折价突 然缩小至价平附近，这可能是明日台币盘势需观察的重点。 本地时间16:35，一个月期美元/台币换汇点折价缩小至价平附近；一个月远汇报价TWD 1MNDFOR=在30.000/30.010左右，上日纽约盘收在29.963。 一位本地商银的交易员说，〞不知道为什么(美元走强)，气氛有点怪怪的。〞他也说， 按往例NDF市场若有较明显变化，将会在短期之内影响现货市场。 另一位本地商银交易员认为，只要美股仍能维持高档震荡格局，这就会对台股形成保护 空间，台币应能维持一段缓升格局。至于进口商及油款今日则进场买汇。 韩元 今日收贬在1,020.1，上日收盘在1,017.8。这是韩元连续第三个交易日 下跌，因伊拉克紧张形势升高，打击风险资产胃纳；但出口商需求限制韩元跌幅。 今日台币实质交易区间在29.992-30.008，上日则在29.990-30.010。明日的交易区间 先看29.98-30.02。 台湾股市周一收微升结束先前连二日下跌，仍维持在高档狭幅震荡格局。外资及陆资在 台股买超8.52亿台币，连续第八个交易日买超共计216.74亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/16(一)：欧元区5月通胀率终值、美国6月纽约联邦储备银行制造业指数、美国5月工 业生産、制造业産出和産能利用率、美国6月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、IMF 发布美国经济年度评估。 6/17(二)：英国5月CPI、PPI购入指数和産出指数、德国6月ZEW经济景气判断指数和现 况指数、美国5月CPI和实质所得、房屋开工年率、美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行爲期 两日的议息会议、欧洲央行管理委员会会议、日本央行公布5月决策会议记录； 6/18(三)：中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国5月PPI、路透短观调查 日本6月制造业景气判断指数、美国FOMC宣布利率决定； 6/19(四)：英国5月零售销售、英国6月工业联盟(CBI)总工业订单差值、美国一周初请 失业金人数、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、欧元集团会议； 6/20(五)：台湾公布5月外销订单年增率、德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售 、欧洲经济暨财政事务理事会会议、日本央行总裁黑田东彦讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.061 30.053 29.992-30.061 30.060 5.50 5.19 元太外汇经纪公司 30.058 30.050 29.995-30.058 30.058 3.03 2.31 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.145/-0.120 -0.180/-0.160 (完)