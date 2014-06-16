《交易视点》中国经济弱复苏，风险偏好将继续提高--中金

路透北京6月16日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，牛市下半场的机会更多体现在低评级信用债和转债等风险资产。

原因在于一旦信贷、社融重新扩张，加上经济企稳，货币政策继续放松的预期会减弱，而且“宽资金、紧存款”向“适中的资金和适中的存款”转换，也会使得资金面没有上半年那么宽松，回购利率水平可能比上半年中枢略有提高，而且近期理财收益率上升表明利率市场化背景下，银行资金成本难以持续下降，利率债的机会不再明显。

但货币和经济重新扩张会提高市场的风险偏好，使得低评级信用利差压缩和股市估值扩张，为低评级信用债和转债带来阶段性交易机会。

**下半年国内经济展望**

年初以来经济增速持续低迷，探究其原因，从资金来源看是社会融资不足下的广义流动性偏紧，从总供给看是去库存和去杠杆压力下的工业产出低迷，从总需求看则是商品住宅销售回落下的房地产投资下滑，其中商品住宅销售回落是最直接也是最关键的原因。

就下半年而言，商品住宅投资低位企稳的可能性大，保障房投资有望提速，整体房地产投资无序下行的可能性小。随着基建投资提速，房地产下行风险有望得到更多对冲，而财政支出节奏加快和定向货币宽松也有望为经济注入更多活力。

此外，随着发达经济体持续复苏，新兴经济所受外部冲击减弱，外需有望延续弱势反弹，外贸对经济拉动有望回升。

总体来看，经济下行风险来自商品住宅，对冲力量来自保障房、基建投资和外需等。尽管社会融资增速难有大幅回升，但随着货币流通速度加快，经济仍能实现稳步回升。

在政策保持定向刺激的预期下，经济有望逐步实现企稳回升，预计工业增加值二季度略有反弹，三季度受基数影响小幅回落，四季度快速回升；预计服务业增加值二季度受房地产拖累小幅放缓，三季度和四季度在需求带动下持续回升。

考虑三次产业增加值结构季节性变化，预计GDP同比增速二季度基本持平，三季度小幅回落，四季度有所反弹。

考虑经济反弹力度有限而货币增速难有大幅回升，核心通胀总体低迷的可能性大；随着猪周期渐行渐近，以及厄尔尼诺现象发生概率加大，食品通胀风险仍值得关注；预计通胀三季度小幅回落，四季度快速回升，年底或升至3%以上。

**风险偏好将继续提高**

金融和经济形势逐步发生变化，我们维持5月份以来观点，下半年风险资产表现优于无风险资产。从最近一两周宏观调控政策、金融数据和经济数据的变化来看，我们认为“事情正在起变化”。

首先微刺激、定向刺激政策的力度和频率在提高。4月份以来，中国国务院总理李克强先后于4月2日、4月16日、4月23日、4月30日、5月14日和5月21日、5月30日、6月4日、6月11日主持召开了9次国务院常务会议，接近每周一次的频率。梳理会议内容可见，稳增长是会议强调的关键词之一。

其次，在政策发力的情况下，我们也看到金融和经济数据有所改善，逐步体现出定向刺激政策的成效。

金融数据层面，值得关注的是5月份的信贷投放。目前信贷额度可能略有放松，加上信用债增量维持在较高水平，有利于社融增速稳定甚至略有回升。

从经济数据来看，5月PMI数据低位回升，动能指标也有较快提高。5月宏观经济数据基本上也符合预期，部分略好于市场预期。因此中国经济意外指数也开始从低位回升。

但从5月份经济数据来看，市场仍有担心，主要是房地产销量和投资增速依然低迷，并对房地产上下游的产业形成拖累。而且在非标增长放缓的情况下，市场对于社会融资总量能否持续回升也持有怀疑态度。

但我们认为，也正是因为房地产行业对中国经济的影响太大，牵一发而动全身，在房地产市场尚未企稳的情况下，政府为了对冲房地产的下滑，仍会出台各项稳增长措施来托经济，等待房地产市场的回暖，即以时间来换空间。

因此，房地产市场越差，经济刺激政策的频率和力度可能也会越高，直到房地产市场企稳和经济企稳回升。

我们认为未来几个月，经济低位回升的动能主要来自几个层面。（1）政府主导的几个重点基建领域投资，包括保障房、铁路、水利设置、物流建设等。

（2）政府支出进度的加快。5月份财政支出增速达到24.6%，单月增速为2012年7月以来最高。预计未来几个月财政支出速度仍偏快。政府的支出一方面支撑投资增速，另一方面对消费也有带动作用。

（3）外需复苏更为确定。在欧央行降息刺激经济后，市场对发达经济体经济回升的信心更强。无论是美国还是欧洲的经济数据都呈现复苏趋势，对中国的出口会有带动作用。

（4）人民币阶段性的贬值暂缓，近期重新出现一定升值，加上经济呈现企稳迹象，资本市场资金可能重新流入国内，从而提升市场信心。

接下来，在推动社融和信贷增速回升的目标下，我们预计仍会有相应的金融和货币政策配套。被市场所预期的是，贷存比的计算可能会有适度调整，包括分子分母的调整，尤其是同业存款计入缴纳法定存款准备金的基数，补缴法定，但可以算入贷存比的分母，从而缓解股份制银行的贷存比约束。

其次，在今年存款持续受到货基和银行理财分流的情况下，监管机构可能也会加快推出针对企业和居民的大额存单，定价相对更为市场化，稳定存款。这些政策如果推出，我们认为有利于缓解今年“紧存款”的局面，有利于推动银行资产的扩张。

但相应也会带来一个问题，随着存款分流的减少以及同业存款补缴法定，银行需要为存款缴纳更多的法定存款准备金，从而消耗的超储资金也会比上半年多，这对资金面而言是有一定的负面作用。因此，上半年“宽资金、紧存款”的局面可能会回归到“适中的资金和适中的存款”局面。

从债券的角度而言，我们认为牛市下半场，机会更多体现在低评级信用债和转债等风险资产。

原因在于一旦信贷、社融重新扩张，加上经济企稳，货币政策继续放松的预期会减弱，而且“宽资金、紧存款”向“适中的资金和适中的存款”转换，也会使得资金面没有上半年那么宽松，回购利率水平可能比上半年中枢略有提高，而且近期理财收益率上升表明利率市场化背景下，银行资金成本难以持续下降，利率债的机会不再明显。

但货币和经济重新扩张会提高市场的风险偏好，使得低评级信用利差压缩和股市估值扩张，为低评级信用债和转债带来阶段性交易机会。(完)