《交易视点》中国股市向上概率大于向下，助可转债估值修复--中金

路透北京6月16日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，股市向上概率大于向下，来自于纯债的机会成本在降低，中国转债估值理应向中性适度回归，这是估值修复的基础。当然，仅凭估值修复的行情走不远，最终还是要看股市走势。

**市场回顾**

转债上周经历了难得的三轮驱动，正股上涨、估值抬升、债底微涨，转债指数收获了2.14%的涨幅，国金、华天、重工表现抢眼。

“身未动，心已远”，虽然股市涨幅有限，但转债投资者对后市的预期提前转为乐观。简单测算，从我们5月发表《不退则谋进》以来，转债平价上涨3.4%，转债指数涨幅为3.3%，不难推断其中1-2%的涨幅源均自于估值的上升。

历史上，转债估值和股指背离曾多次出现，典型的案例是2012年5月份和2012年三季度，前者不幸最终以下跌告终，后者则迎来了一波强反弹。遗憾的是，历史数据并没有显示出转债具有领先性。

**增持背后的逻辑**

增持力量背后的逻辑是什么？我们认为这种估值修复有合理成分，符合《以债为盾、以股为矛、以壑为机》中的判断。

首先目前的转债估值仍处于历史低位。其次，转债供给的弹性明显小于转债需求，有利于估值易上难下和小幅修复。

此外，股市横盘已久，变盘在即，转债是博弈股市变盘的良器，波动价值提升。

尤其是，股市向上概率大于向下，来自于纯债的机会成本在降低，估值理应向中性适度回归，这是估值修复的基础。

最近两年转债估值和股指走势呈现明显的反向关系，显示出震荡市“悲观中买入，乐观中卖出”策略深入人心，这一次也是历史的又一次重演。当然，仅凭估值修复的行情走不远，最终还是要看股市走势。

**言牛市尚早，边际改善**

股市方面，5月26日《不退则谋进，但量变非质变》中的逻辑不变，权益资产处境开始有利，言牛市尚早，但中短期有望依托政策底和边际改善试探空间。

这与过去几年股市阶段性反弹逻辑存在共性，政策取向倒向稳增长，导致经济企稳，而后市场情绪修复，场内资金补仓、海外资金回流。

力度上我们坚持《以债为盾、以股为矛、以壑为机》中的判断，股市驱动力排序是情绪>估值>业绩。对应的操作上选两端，以股息率高、类债券的大盘股做防守，以主题性机会和成长股进攻。

从复苏难度、去年钱荒砸坑、IPO重启等角度看，投资者情绪也可能更为麻木，高度难及去年三季度，且依赖情绪驱动的市场难免一波三折。

上周宏观经济数据传递出积极信号，对股市阶段性表现偏正面。由于宽货币到宽信用还需时间，也尚不足以根本逆转债市的趋势。

**从大类资产角度看转债**

债市经历了完美轮动，由短及长，从城投到高收益和转债，从预期驱动到资金推动。背后的逻辑仍符合经典美林时钟的路径。

以往的经验也表明，在收益率曲线牛陡之后，市场开始预期货币政策等起效，经济增长有望企稳回升。

有趣的是，债券投资者似乎对权益资产更乐观，而股票投资者略显麻木。前者更多着眼于宏观角度，后者也许对微观状况和制度约束更有感触。

对我们而言，关注正在出现的积极变化，同时不忘股市内在的制约因素，可能是理性的做法。(完)