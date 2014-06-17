《路透基点特写》亚洲贷款市场人气转向，业内人士预测定价或走低

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
印度石油公司最新的报价水平反映了在印度上月大选前的一年中贷款市场出现的阵痛。新政府上台后，印度市场的人气正在改善。
东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图表示，“人气作为投资活动的重要部分，在过去12个月中的印度市场非常疲弱。这似乎已经发生了改变，若能持续下去，印度企业的信心将重燃，并鼓励企业参与到并购活动当中，即便融资市场定价还将面临下行压力。”
**债市的威胁**
参与本次调查的人士中，有38%认为对亚洲贷款市场最大的威胁来自债券市场。
苏皇亚洲贷款市场主管Aditya Agarwal表示，“贷款利差不可避免地下降，来自债市的压力非常沉重。发债将从长线投资者的资金流入中获益，但银行总面临监管规则的约束。放贷方需要提供有竞争力的价格，才能为贷款产品吸引到。”
根据标准普尔，在过去的三到五年中，其亚洲发行人信贷评级规模每年增加逾15%。
今年迄今，亚洲（除日本外）G3货币债券发行规模为1,353.5亿美元，总计220笔交易。2013年全年交易401笔，规模合计2,125.1亿美元。2012年分别为353笔和2,082.9亿美元。(完) (翻译 洪熙/李爽/张荻； 审校 艾茂林/孙茉莉)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。