《路透基点特写》亚洲贷款市场人气转向，业内人士预测定价或走低

印度石油公司最新的报价水平反映了在印度上月大选前的一年中贷款市场出现的阵痛。新政府上台后，印度市场的人气正在改善。

东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图表示，“人气作为投资活动的重要部分，在过去12个月中的印度市场非常疲弱。这似乎已经发生了改变，若能持续下去，印度企业的信心将重燃，并鼓励企业参与到并购活动当中，即便融资市场定价还将面临下行压力。”

**债市的威胁**

参与本次调查的人士中，有38%认为对亚洲贷款市场最大的威胁来自债券市场。

苏皇亚洲贷款市场主管Aditya Agarwal表示，“贷款利差不可避免地下降，来自债市的压力非常沉重。发债将从长线投资者的资金流入中获益，但银行总面临监管规则的约束。放贷方需要提供有竞争力的价格，才能为贷款产品吸引到。”

根据标准普尔，在过去的三到五年中，其亚洲发行人信贷评级规模每年增加逾15%。