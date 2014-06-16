欧洲汇市：英镑兑美元触及五年高位

“这些评论都暗示英国央行的立场正在改变。”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley称。“那是否表示今年底前可能升息，我们不敢确定。但是会议记录可能多少透露一些端倪。”

英镑兑美元一度上涨0.33%至五年高点1.7011。之后稍微回落。欧元兑英镑 走跌0.2%至0.7965，低见0.7959英镑，为2012年10月初以来最低。

“在周三公布会议记录前，英镑都可能继续维持力道。”花旗分析师在晨报中指出。“若显示可能更加接近偏紧政策，或其实6月投票时就有人赞成升息，可能使近期涨势受到进一步的激励。”

和市场上多数人一样，Foley认为英镑兑欧元的力道更为明显，这是因为欧洲央行宽松政策，而英国央行则倾向收紧。(完)

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