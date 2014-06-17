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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 17:42 BJT

新债招标：台化宣布15年期公司债以2.03%定价，符合预期

路透台北6月17日 - 台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤 周二公布，15年期无担保公司债以2.03%定价，落于市场预估2.00-2.03%区间上缘，总额46亿台币。

台化并宣布本次标售的10年期公司债以1.81%定价，符合市场预估的1.80-1.84%，发行14亿台币。合计共发行60亿台币。

台塑集团为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-"。(完)

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