《中国债市每日综述》现券收益率及IRS明显下行，政策趋松助力多头

* 现券收益率及IRS明显下行，IRS幅度更大一些

* 定向降准范围包括国有及股份行，巩固做多情绪

* 机构仍聚焦在政策动向，看多势头尚不见转向

路透北京6月16日 - 中国银行间债市周一现券收益率及IRS明显下行。市场人士表示，定向降准惠及股份制银行消息传出，进一步巩固机构做多情绪，现券收益率顺势下行，IRS幅度更大一些。机构仍聚焦在政策动向，而央行最新喊话定向降准范围也包括国有银行，有望进一步助暖看多势头。

"金融债(收益率)下了5、6个(基)点，说定向降准嘛，现在全面降准的预期都打进去了，国有行都出来拿了，"上海一大型银行交易员称。

他进一步指出，多头情绪主导氛围中，交易盘多倾向不断做多，仓位轻重与看多程度直接相关。经济不好，看多中长期债，个人继续关注政策动向，以及公开市场操作情况。

上海另一银行资深交易员则表示，个人理解目前的政策节奏就是把一次全面下调存款准备金率分几步完成了，继续关注政策走向，逢走高会考虑做空。

央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。

中国央行今日稍晚在微博上称，此次定向降准的范围是符合审慎经营要求，且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一全线下行，多家股份制银行意外出现在定向降准名单中，市场认为此次货币政策调整力度强于预期，推动IRS曲线回落幅度约10个基点。

剩余期限约9.60年的国开行固息金融债140205券最新成交收益率 为4.90%，上日尾盘为4.93%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.69元人民币，较上日结算价涨0.284元或0.30%。单日成交2,806手，上日成交量为2,430手。

同业中心公布的数据显示，周一债券借贷成交9笔，总计11.2亿元，较上一交易日增10.7亿元。

**乐观情绪弥漫**

银行间资金市场周一主要质押式回购 加权利率持稳。今日央行定向降准资金释放，支撑流动性维持宽松格局，隔夜及七天品种供给均颇为充裕。

市场人士并指出，跨季末资金价格实际略有抬升，虽然场内21天期回购的最新加权均价明显下滑，但因供给一般，实际成交价格多需加点，较上周五收盘略涨。

“资金还是蛮宽松的，就是跨季的供给，除了国开(行)以外，其它大行都一般吧。”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员则提到，目前跨季的21天期回购线下价格约在5.7%附近，线上5.0%左右，“4.5%左右能借到的也就是国开了，但国开你也得先有他们的授信。”

中国央行从周一起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,522.30亿元，较上周五的8,401.92亿元略有增加；其中，隔夜品种成交7,561.31亿元，上周五为7,393.12亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6097 2.6117 -0.20 7,561.31

七天 3.0192 3.0474 -2.82 579.36

14天 3.2193 3.2318 -1.25 224.61

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5400 3.0450 +49.50 2,599.42

七天 3.5100 3.0200 +49.00 276.05

14天 4.2050 3.6050 +60.00 12.31

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.6300 -3.00 --

七天 3.0400 3.0800 -4.00 --

14天 3.2700 3.2690 +0.10 --

Shibor

其中:隔夜 2.6000 2.6000 +0.00 --

七天 3.0060 3.0400 -3.40 --

三个月 4.7777 4.7794 -0.17 --