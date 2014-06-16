重温稿-中国外汇：5月代客结售汇顺差创10个月新低，贬值预期及分红购汇齐作用

* 5月代客结售汇顺差创10个月新低 * 同期银行代客远期净结汇为19个月新低 * 贬值预期发酵及海外分红购汇齐作用 * 6月代客结售汇料仍顺差，但数额偏小 路透北京6月16日 - 人民币汇率双向波动元年开启，最大的表现为人民币单边升值的预期被打破。5月人 民币虽然小幅升值0.2%，中止此前连续三个月贬值行情，但当月代客结售汇顺差创10个月新低，且远期累计未 到期净结汇亦为年内新低，显示人民币贬值预期持续发酵，近期和远期看多人民币力道持续减弱。 国家外汇管理局周一数据显示，5月代客结售汇顺差68亿美元，连续第四个月环比下降；同期银行代客远 期净结汇9亿美元，为19个月新低。 分析人士指出，贬值预期持续作用，以及海外上市公司分红购汇共同作用，为5月代客结售汇顺差创10个 月新低的主要原因。 “今年4-6月份和去年的6-8月份非常相似，代客净结汇和外汇占款数值都会非常低，但都还是正值。7月 以后如果还想将净结汇维持低位，人民币就会有很大升值压力。”一家中资大行外汇交易员称。 该交易员并认为，5月外汇占款维持正增长，且外汇存款大幅增加，这两点表明5月资金还是大量流入的， 只不过人民币贬值导致市场预期出现改变，投资者交易策略和行为出现变化，短期“藏汇于民”帮助央行消化 了新增外储。 而中国监管层打击跨境贸易套利亦加剧人民币贬值预期的上升，人民币兑美元即期 在4月30日 并一度创出18个月盘中新低至6.2676。而受此轮人民币贬值的影响，许多境内外通过“内保外贷”套利，并建 立人民币多头部位的投机者，不得不平仓出局。 数据显示，今年5月，银行结售汇顺差39亿美元，低于上月水平；截止5月末，远期累计未到期净结汇450 亿美元，较上月末减少，亦为年内新低，显示远期看多人民币力道有所减弱。 此外，5月境内银行代客涉外收付款顺差208亿美元，为年内次高点；1-5月，银行代客累计涉外收付款顺 差720亿美元。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收: 14年5 4月 3月 2月 1月 13年1 11月 10月 9月 8月 7月 月 2月 代客结售汇净额 68 79 411 459 763 328 451 392 317 94 26 （亿美元） 以亿元人民币计 416 489 2,521 2,805 4,658 代客收付款顺收 208 37 54 136 313 83 283 289 126 50 -14 （亿美元） 以亿元人民币计 1,280 230 329 831 1,911 代客远期结售汇净 9 15 27 227 254 184 204 130 180 93 26 额（亿美元） 以亿元人民币计 53 91 165 1,390 1,548 远期累计未到期结 450 525 584 679 591 售汇净额（亿美元 ）* 以亿元人民币计* 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607 注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一 。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完） 更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科/张喜良; 审校 张喜良)