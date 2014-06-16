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货币新闻 | 2014年 6月 16日 星期一 18:34 BJT

欧元区政经：德国仍认为汇率政策不可替代欧元区结构性改革--财政部

路透柏林6月16日 - 德国财政部发言人称，德国仍然认为汇率政策不可替代欧元区的结构性改革。(完)
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