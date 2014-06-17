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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 17:04 BJT

台湾债市：103/6R期10年公债中， 银行业卖超12.5亿台币

路透台北6月17日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/6R 
交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     34.00     46.50       -12.50
     票券业      6.50      4.00        +2.50
     证券业     27.50     17.50       +10.00
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