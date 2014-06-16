香港个股：信义光能寻求配售新股筹资高至8.84亿港元--销售文件

路透香港6月16日 - 据路透周一获得的销售文件显示，太阳能玻璃生产商--信义光能 寻求配售新股筹资高至8.84亿港元。

文件显示，信义光能寻求以先旧后新方式，按每股2.14-2.21港元，配售4亿股新股，集资约8.56-8.84亿港元，主要用于现有及未来的太阳能发电项目之资本开支，以及作一般营运用途。

配售价较信义光能周一收市价2.28港元，折让3.1-6.1%。该股今天收跌2.56%，过去一个月累计升24%。花旗 以及汇丰 负责是次配售安排。

信义光能为信义玻璃 旗下公司，正在致力扩展太阳能发电业务。该公司上周在联交所一份声明中称，预期今年上半年净利按年增加约一倍，去年同期为8,020万港元，因全球对太阳能组件及太阳能玻璃的需求持续增长，并带动公司产品平均售价上涨。

信义光能于去年12月以介绍形式在联交所上市，尚未在资本市场进行集资，这次配股正好反映出大市气氛好转。