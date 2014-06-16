CNH动态：资金紧预期推升远汇曲线，一年美元/CNH溢价九个月来首破千点

路透香港6月16日 - 银行半年期结算以及离岸资金供给减少，令离岸市场担心离岸资金面可能收紧，推动美元/CNH远期外汇（DF）曲线 周一升势自短端蔓延至长天期，一年期远汇溢价九个月来首破1,000点大关。

不过，午后在传出境内部份银行亦获定向降准后，市场对资金面忧虑略减，DF曲线自高点往下，短天期溢价迅速缩减并较上周五下跌，但长天期溢价仍维持在相对高档。

市场人士指出，尽管境内流动性相对平稳，但上海自贸区效应令部份资金往境内回流，人民币现汇回升令离岸资金需求增加，在半年结前夕，先前6月的"钱荒"记忆令市场对于利率变动格外紧张。

虽然实际流动性尚未“供不应求”，但一旦大型中资行减少供应流动性，或是在远汇买入，均会触动市场敏感神经，跟着推高利率曲线，预料此种情况在未来两周将可能反覆出现。

“一年期DF未来都会在1,000点上下波动，”一外资行交易员说，“到6月时，大家心理上都是比较敏感，对于消息面反应也会特别迅速。”

本地时间下午6:26时，美元/CNH远汇一天期点子 报5.70/10.70，盘初最高至11，但午后在部份银行获定向降准的消息传出后曾低见约5，上周五在8。

美元/CNH远汇一年期掉期点子 尾盘报980/1,000，上日在920，盘中最高至1,040，为去年9月12日1,045以来最高。

市场原本以为全国性的股份制商业银行不在中国央行今年第二次定向下调存款准备金率的政策覆盖之列，但今日传出包括兴业银行、招商银行、民生银行等数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。使得实际操作效果，不亚于一次总量宽松措施。

中国央行稍晚则在微博上称，此次定向降准的范围是符合审慎经营要求，且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构，定向降准的范围并没有扩大。

在自贸区效应方面，星展银行（香港）经济师周洪礼指出，由于离岸融资成本较在岸为低，新出台的分帐核算制度细则，将吸引自贸区内符合规定的企业来港融资。

“离岸融资成本至少比在岸低了2个百分点，初期大方向一定是往境内流的。”他在分析跨境资金流动时说。

根据星展银行的第一季“星展人民币动力指数”调查报告，表示正在使用人民币贷款服务的受访企业，由去年第三季的0.5%，大幅上升至6%。

离岸人民币现汇 尾盘报6.2216，较上日6.2125跌91点子或0.15%。

境内人民币兑美元即期 收低0.23%至6.2250。即期汇价跟随中间价低开后，曾在结汇盘推动下短暂走升，不过客盘购汇出现再次压低汇率。 （完）

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