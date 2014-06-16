东南亚股市：多数市场下跌，强劲油价推升泰国能源股

路透曼谷6月16日 - 泰国股市周一触及近八个月高点，原油价格强劲，推高了能源探勘业者PTT Exploration and Production 股价；印尼股市则跌至一周低点，受外资抛售大型股影响。

泰国SET指数 收高1.09%，报1,471.85点，为10月18日以来最高。PTT Exploration股价跳涨4.1%，为12月以来最大涨幅，其母公司PTT 股价劲扬2.1%。

“今天市场呈现轮动，主要转进能源类股。PTTEP表现强劲，因为其与强劲的原油市场有直接关联，”Thanachart Securities的资深分析师Pichai Lertsupongkij称。

印尼股市 跌0.8%至4,885.46点，为6月9日以来最低收位。

路透数据显示，市值最大的四家企业股价下滑，受外资卖盘打击。这些企业为Astra International 、Bank Central Asia 、印尼人民银行 和Telkom Indonesia 。

交易所数据显示，菲律宾大型电信股下跌，受资金外流影响。

其他市场变动不大，符合整体亚洲市场走势，受伊拉克动乱情势抑制。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 425.98 -0.46 -0.11 +9.68 388.37

新加坡 3290.26 -2.99 -0.09 +3.88 3167.43

马来西亚 1871.58 -5.16 -0.27 +0.25 1866.96

泰国 1471.85 15.83 +1.09 +13.33 1298.71

印尼 4885.46 -41.20 -0.84 +14.30 4274.18

菲律宾 6758.45 -26.50 -0.39 +14.75 5889.83

越南 572.37 -2.11 -0.37 +13.42 504.63

(完)

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