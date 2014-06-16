国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价承压，因需求低迷

路透新加坡6月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货溢价周一略承压，跌至两个交易日低点，因需求欠佳未能支撑溢价；尽管亚洲7月套利船货量料减少。

路透数据显示，380-cst燃料油每吨较新加坡现货报价升水1.27美元，较周五下降0.50美元。

“燃料油需求虽然没有今年稍早时那么差，但也不怎么好，”一新加坡交易商说。

交易商表示，主要渣油进口国中国的需求也极少。

供应方面，运输和贸易消息人士的调查显示，7月西方运抵新加坡的燃料油数量减少，料触及两个月低点。

数据显示，7月进入亚洲的燃料油供应总数估为309万吨，较今年迄今月均量少20%以上。

现货市场上有两笔380-cst燃料油交易。

摩科瑞以每吨较新加坡7月现货平均报价升水1.75美元，出售2万吨7月11-15日装运的船货给兴隆。

Gunvor则以每吨较新加坡7月现货平均报价升水2美元，出售2万吨7月6-10日装运的船货给兴隆。(完)

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