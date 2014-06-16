国际油市：亚洲柴油裂解价差接近两周高点，受炼厂利用率下降支撑

路透香港6月16日 - 亚洲柴油裂解价差周一盘旋在两周高点附近，因亚洲炼厂产能利用率降低，看来可吸收过剩的燃料供应，而需求仍旧有限。

根据路透数据，亚洲柴油裂解价差周一下滑0.18美元至14.28美元，但仍接近周五的5月29日以来高点14.46美元。

“我们预期炼厂产能利用率降低的影响，将显现在抑制亚洲地区因需求迟缓造成的供应过剩情况，”一交易商向路透表示。

新加坡现货市场有两笔柴油交易，无航煤交易。

Sietco以每桶较新加坡报价升水0.90美元，出售15万桶10ppm柴油给BP，7月4-8日装运。

兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.30美元，向BP买进15万桶500ppm柴油，7月5-9日装运。(完)

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