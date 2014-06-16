国际油市：亚洲柴油裂解价差接近两周高点，受炼厂利用率下降支撑

路透基点：台湾晔扬股份寻求103亿台币贷款用于工厂建设--TRLPC
路透香港4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台日合资的晔扬股份有限公司正寻求一笔103亿台币(3.39亿美元)的贷款，以支持其在高雄一工厂的建设。
路透香港6月16日 - 亚洲柴油裂解价差周一盘旋在两周高点附近，因亚洲炼厂产能利用率降低，看来可吸收过剩的燃料供应，而需求仍旧有限。
根据路透数据，亚洲柴油裂解价差周一下滑0.18美元至14.28美元，但仍接近周五的5月29日以来高点14.46美元。
“我们预期炼厂产能利用率降低的影响，将显现在抑制亚洲地区因需求迟缓造成的供应过剩情况，”一交易商向路透表示。
新加坡现货市场有两笔柴油交易，无航煤交易。
Sietco以每桶较新加坡报价升水0.90美元，出售15万桶10ppm柴油给BP，7月4-8日装运。
兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.30美元，向BP买进15万桶500ppm柴油，7月5-9日装运。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透香港4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台日合资的晔扬股份有限公司正寻求一笔103亿台币(3.39亿美元)的贷款，以支持其在高雄一工厂的建设。
藉着人造卫星对中国夜间散发光线强度的测量，纽约联储经济学家克拉克(Hunter Clark)与Maxim Pinkovskiy，以及哥伦比亚大学经济学教授Xavier Sala-i-Martin得到这样的结论：2015年6月中国股市闪崩，两个月后人民币意外走贬，当年中国经济增长并未因此重挫。
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选