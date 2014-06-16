标题新闻：德国财政部发言人称德国政府内部没有人质疑欧盟稳定暨成长协定

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
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路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。