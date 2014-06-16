标题新闻：德国财政部发言人称德国政府内部没有人质疑欧盟稳定暨成长协定

路透基点：汇源果汁三年期贷款规模增至2.8亿欧元左右--TRLPC

路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。